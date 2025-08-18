Dos hombres heridos con arma blanca y cuantiosas pérdidas materiales dejó la batalla campal que se registró la noche del domingo 17 de agosto en un establecimiento de baile y comercialización de bebidas alcohólicas en la ciudad de Sincelejo.

Los hechos, según reportes de testigos, ocurrieron pasadas las 10:30 de la noche y habrían sido originados por el hurto del que habría sido víctima uno de los asistentes al lugar de razón social Full Drinks que se sitúa en la prolongación de la Avenida Luis Carlos Galán, a pocos metros de la sede de la Alcaldía de Sincelejo.

Sin embargo, hay otra versión que da cuenta que la riña se derivó porque un hombre que llegó y sorprendió a su pareja compartiendo con otro lo apuñaló y eso generó un enfrentamiento masivo en el que unos y otros se lanzaron sillas plásticas y otros objetos cuando la fiesta nocturna amenizada por un pick up apenas se iniciaba.

Extraoficialmente se conoció que los heridos son Cristian Oviedo, de 24 años, y quien presenta herida en el dorso izquierdo y la cabeza, y Frank Severiche, de 29, tiene lesiones en la mandíbula, otra en el pecho y la cabeza.