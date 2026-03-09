La final del campeonato mineiro entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, pasará a la historia por la tangana generalizada sobre el césped entre los componentes de ambos equipos justo antes del final y las 23 expulsiones que decretó el colegiado tras la contienda, que no pudo mostrar en el momento ante la magnitud del tumulto.

Leer también: Jhon Arias celebra su primer título con el Palmeiras en Brasil

Las 23 rojas suponen un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño, una más que las que se decretaron en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954.

Con 1-0 a favor del Cruzeiro, con gol de Kaio Jorge a los 60 minutos, la tremenda tangana, en la que hubo puñetazos y patadas a lo largo de todo el terreno de juego, comenzó con una disputa entre el centrocampista del Cruzeiro Christian y el meta del Atletico MG Everson, que se enzarzaron en la disputa de un balón.

X Atlético Mineiro Así quedó el arquero del Mineiro luego de la pelea.

A partir de este instante se organizó una tremenda reyerta que comenzó en dicha portería y acabó llegando prácticamente a la otra meta entre golpes, puñetazos, patadas, carreras, que tardó en ser aplacada para poder disputarse el minuto final del encuentro.

Leer más: Jorge Carrascal le gana el duelo a Kevin Serna y conquista el Campeonato Carioca

El colegiado Matheus Candaçan posteriormente decidió 23 expulsiones, 21 de ellas justificadas así: “Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”.

Las dos excepciones fueron las de Christian, expulsado por golpear a Everson “en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta”, y el guardameta por “agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara”.

Los otros 21 expulsados fueron, por el Cruzeiro, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge; y por el Atlético Mineiro, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Leer también: José Enamorado conquista su primer título en Brasil con Gremio

“Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”, es el argumento oficial en el acta de su decisión. Todos tendrán que cumplir la sanción en la próxima edición del Campeonato Mineiro.