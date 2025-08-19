Luego del reality La casa de los famosos del Canal RCN se crearon nuevas relaciones de amistad y por supuesto de amor entre los participantes.

Una de las más sonadas y famosas fue la de Andrés Altafulla, ganador del reality, y Karina García. Al salir los dos se mostraron muy unidos y empezaron a presentarse a sus respectivas familias.

Todo iba viento en popa hasta que dejaron de publicar cosas juntos en Instagram. Esto llevó a rumores de una supuesta ruptura entre ellos.

RCN Imagen de Altafulla y Karina dentro del programa.

Sin embargo, fue el propio cantante quien se encargó de despejar las dudas en medio de uno de sus conciertos el pasado fin de semana.

Durante el show, Altafulla tomó su celular frente a miles de asistentes y anunció que haría una llamada muy especial. El público, intrigado, comenzó a corear el nombre de Karina García cuando el artista marcó una videollamada.

Instagram altafulla Altafulla con el hijo de Karina García.

En ese momento Karina contestó sonriente, lo que generó una ovación en el lugar. El cantante volteó la pantalla para mostrarla y, en medio del furor de sus fanáticos, le dedicó unas palabras llenas de cariño y un beso a la distancia.

En ese momento cantó “Un coleto como yo”, canción en la que Karina es protagonista del videoclip. Igualmente, el periodista Santiago Vargas, de Buen Día Colombia, ya había explicado que ambos estaban enfocados en proyectos personales en diferentes ciudades, razón por la cual no habían aparecido juntos en plataformas digitales.