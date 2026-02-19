La controversia entre Aria Vega y Altafulla volvió a escalar esta semana en redes sociales, luego de que el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ explicara en una entrevista por qué no participó en el lanzamiento oficial de la canción ‘Ay Mamá’. La artista respondió a través de una transmisión en vivo en TikTok, donde entregó su versión y cuestionó los comentarios que ha recibido tras la difusión de esas declaraciones.

Durante una conversación en el video-pódcast ‘Dimeloking’, Altafulla calificó el tema como “delicado” y recordó la cercanía que mantenía con la cantante.

“Ari es una pelada supertalentosa. Yo la quiero demasiado (...) sí estamos un poco distantes, pero también entiendo por todo lo que le está pasando a ella, pero si es una pelada que yo apoyo y apoyé (...) yo decía en las entrevistas ‘Hey brother, allá en Barranquilla, Ari es la mondá’ (...)”, expresó.

En la charla explicó que grabó su voz para ‘Ay Mamá’ en medio del auge mediático que vivía por su participación en el reality. Sin embargo, aseguró que posteriormente la canción fue publicada sin su intervención y que se enteró de la decisión a través del productor, no directamente por Aria Vega.

“Yo tenía siempre la idea como que ‘hagamos un tema de un hombre y una mujer’ (...) es un tema que ella hizo y me lo mandó de una, y cuando lo grabé todo el mundo contento con Ay Mamá, y yo lo grabé y tal, y ahí ella decidió sacar el tema sola”, afirmó.

Así respondió Aria Vega a Altafulla en Tiktok

Tras la viralización de los fragmentos de la entrevista, Aria Vega realizó una transmisión en vivo para fijar su postura. Allí aseguró que no ha podido conversar directamente con Altafulla.

“No he podido hablar con él. ‘Alti’, si te llega esto, de bacán contéstame porque uno le contesta a los amigos”, manifestó.

La artista invitó a los usuarios a revisar las fechas de estreno de sus lanzamientos musicales. Según explicó, la decisión de publicar ‘Ay Mamá’ sin la colaboración obedeció a que Altafulla participaba en el remix de ‘Quillami’ junto a TGO y Luisfer La Voz, un proyecto que coincidía en tiempos con su sencillo.

En su intervención, Aria Vega cuestionó que, tras las declaraciones de Altafulla, se multiplicaran comentarios que calificó como machistas y despectivos.

“Que siendo un hombre, mandes a personas a que hagan cierto tipo de comentarios de pronto involuntariamente (...) pero que hagan ese tipo de comentarios y que sepas que es algo que está pasando y no hagas nada al respecto, cuando la persona que los está recibiendo es una mujer, eso me parece superfuerte”, expresó.

La cantante fue más allá y planteó una reflexión sobre el reconocimiento en la industria musical: “Y me parece superfuerte que siempre como sociedad, no sé si barranquillera, si sociedad colombiana, le queremos atribuir el éxito de una mujer a un hombre. Y eso es todo lo que voy a decir con esta conversación porque me parece fuertísimo, en verdad”.

Reacciones divididas entre seguidores

Las declaraciones generaron un amplio debate. Parte de los seguidores de Altafulla sostienen que sus menciones reiteradas en ‘La casa de los famosos Colombia’ contribuyeron a posicionar el nombre de Aria Vega ante un público más amplio.

Otros usuarios defendieron la decisión de la cantante de publicar ‘Ay Mamá’ en solitario y argumentaron que la canción pudo alcanzar mayor impacto sin una colaboración adicional.