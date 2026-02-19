Este jueves 19 de febrero se estrena en salas del país La voz de Hind, producción de Túnez y Francia que llega con una nominación al Premio de la Academia y con un punto de partida imposible de esquivar.

El 29 de enero de 2024, voluntarios de la Media Luna Roja Palestina recibieron el pedido de auxilio de una niña de seis años que estaba atrapada en un automóvil en Gaza. Disparos alrededor. Miedo. Suplicaba que la rescataran. Su nombre era Hind Rajab. La grabación completa dura más de setenta minutos. Esa es la materia prima de la película.

La directora tunecina Kaouther Ben Hania escuchó primero un fragmento. “Su pequeña voz rompiéndose en medio del caos, pidiendo simplemente que no la dejaran sola. En el momento en que la escuché, algo dentro de mí cambió. Sentí una ola abrumadora de impotencia y dolor: no intelectual, sino física. Como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente fuera de su eje”.

Ben Hania pidió acceder a la grabación completa. “Tenía más de setenta minutos de duración; setenta minutos de espera, de miedo, de intentar resistir. Fue una de las cosas más difíciles que he escuchado jamás”. Después habló con la madre de Hind y con quienes estaban al otro lado de la línea ese día. De esas conversaciones surgió la estructura de la película.

La cineasta, que ya había sido nominada al Óscar con El hombre que vendió su piel y más recientemente con Las cuatro hijas, vuelve aquí a ese territorio en el que la frontera entre documental y ficción deja de ser un límite cómodo. La pregunta no es si lo que vemos ocurrió. La pregunta es cómo se sostiene en pantalla algo que ocurrió y que todavía duele.

“Aun con el acceso denegado a Gaza, ha surgido algo de periodismo de investigación”, explica. “Pero creo que el cine ofrece algo diferente. No informa, recuerda. No argumenta, te hace sentir”. Para ella, el silencio posterior a la tragedia era tan fuerte como el sonido de la llamada. “Recurrí a la única herramienta que tengo, el cine, no para explicar o analizar, sino para preservar una voz. Para resistir la amnesia”.

Una historia emotiva

La película no se centra únicamente en Hind, pues la narración se desplaza hacia quienes intentaron salvarla: el equipo de la Media Luna Roja que permaneció al teléfono, el médico y el conductor de la ambulancia que murieron en el intento. Los actores repiten casi palabra por palabra lo que esas personas dijeron en la vida real. Y lo hacen escuchando en sus auriculares la voz original de la niña.

“Los actores no estaban simplemente interpretando líneas de un guion; estaban volviendo a habitar un momento vivido”, cuenta la directora. “Se podía sentir una especie de silencio colectivo en el set”.