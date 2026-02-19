Hay un actor que se ha ganado el cariño del público, especialmente desde los años 90. El chino Jackie Chan es uno de los rostros más reconocibles del cine de acción y ahora está de regreso en las salas de cine del país con Operación sombra, su nueva propuesta.

Lea La temporada final de ‘La primera vez’ llega a Netflix el 18 de marzo

El filme es una adaptación del clásico de 2007, Eye in the Sky. A lo largo de estos años, tanto los tiempos como la tecnología han experimentado transformaciones significativas. Por ello, el director Larry Yang propuso una nueva idea: si Eye in the Sky se ambientara en el mundo actual, ¿cómo se podría volver a contar la historia?

Con el auge de los sistemas de vigilancia, el reconocimiento facial, el seguimiento de matrículas y otras tecnologías, los métodos modernos de investigación criminal han evolucionado más allá del reconocimiento.

En Operación sombra, Jackie Chan interpreta al oficial de policía retirado Wong. Este papel no solo continúa su incesante interpretación del “espíritu policial” a lo largo de su carrera actoral, sino que también añade una nueva dimensión.

Aquí La temporada completa de ‘Más que rivales’ ya está disponible en HBO Max

En esta cinta, la policía de Macao saca de su retiro al oficial de policía experto en rastreo para ayudar a atrapar a un peligroso grupo de ladrones profesionales.