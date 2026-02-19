René Pérez, reconocido mundialmente como ‘Residente’, anunció en 2024 que estaba trabajando en un proyecto cinematográfico “muy grande” centrado en la historia de Puerto Rico.

Asimismo, dos años más tarde, ese proyecto cobra vida con ‘Porto Rico’, una producción que fusiona el western caribeño con el drama histórico. La película tendrá como principal atractivo a Bad Bunny, quien asumirá su primer papel protagónico en cine tras participar en series y filmes como ‘Narcos’ y ‘Bullet Train’.

El largometraje se inspira en acontecimientos reales y promete ofrecer una narrativa “visceral y lírica” sobre la identidad puertorriqueña y su compleja relación con Estados Unidos. La dimensión política ha marcado la trayectoria de Residente y Bad Bunny, ambos defensores de la cultura y autonomía de la isla.

Además, el proyecto contará con la participación de Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo, el cineasta mexicano galardonado con un Óscar por Birdman.

Por otro lado, junto a Bad Bunny destacan nombres como Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton, actores consolidados en la escena internacional. Norton, quien también ejercerá como productor, ha descrito la película como un drama épico que invita a confrontar “la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo”. La presencia de intérpretes comprometidos con causas sociales y políticas refuerza el carácter reivindicativo del filme.

En un comunicado, Residente compartió que ha soñado con realizar una película sobre su tierra “desde que era niño” y que la historia de Puerto Rico “siempre ha estado rodeada de controversia”. El rapero, que junto a Edgar Barrera posee el récord de más Latin Grammy en la historia, considera que ‘Porto Rico’ es la oportunidad de contar esta historia “con la intensidad y honestidad que merece”.

Finalmente, con un elenco de primer nivel y un enfoque épico, la película se perfila como uno de los proyectos cinematográficos latinos más ambiciosos de los últimos años, combinando música, política e identidad en una apuesta que promete dejar huella en Hollywood.