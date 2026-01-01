Tras cuatro años de distanciamiento y disputas públicas, J Balvin y Residente decidieron hacer las ‘paces’ y cerrar el 2025 sin rencores, finalizando con uno de los mayores choques del género urbano.

Leer más: Asesinan a cobradiario en la terraza de su vivienda en el barrio 11 de Mayo, en Baranoa

El esperado momento lo dio a conocer J Balvin, a través de un mensaje reflexivo, en su cuenta de Instagram.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y Jose”, se lee en el post.

Ver también: Luis Díaz se lanza a la música con su primera champeta ‘La promesa’

El reguetonero paisa dio a entender que no se trató de un gesto improvisado ni de una estrategia promocional, sino de un verdadero reencuentro, lejos del ruido mediático, y donde pudo conversar con su colega musical sobre todas aquellas indirectas y momentos de tensión que protagonizaron durante tanto tiempo.

De inmediato, los seguidores de ambos cantantes reaccionaron en las redes y los felicitaron con arreglar sus diferencias.