El streamer colombiano Westcol cayó frente al cantante mexicano Mario Bautista en el evento Supernova Strikers, realizado el pasado domingo 17 de agosto en Ciudad de México.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, confesó que el influencer consume drogas: “Yo lo conocí así”

Emiro Navarro por poco cae de una embarcación mientras bailaba con excompañeros de ‘La casa de los famosos’

Inicie semana con buena energía: estos son los números de la suerte para el lunes 18 de agosto

El paisa tuvo un nocaut técnico en el segundo round y una dislocación de hombro con rotura del labrum, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano en Medellín.

Asimismo, Westcol empezó el primer asalto con golpes fuertes, aunque Bautista respondió con “combinaciones más efectivas”.

MOMENTO EN EL WESTCOL SE DISLOCA EL HOMBRO.

Después del golpe que tira en el min 1:12 del contador se nota la punta del hueso en el hombro



Cuando los separan y se va caminando de espaldas ya tenía el brazo tieso (Foto 4) pic.twitter.com/BB2oQndjmh — TH3SOWI (@Th3sowi) August 18, 2025

En el segundo round, una serie de impactos mandó al colombiano a la lona. Aunque intentó levantarse, el réferi detuvo el enfrentamiento para proteger su integridad.

Minutos después, se confirmó que había tenido una lesión en el hombro izquierdo que le quitó movilidad total en el brazo. Desde la ambulancia, Westcol agradeció a sus seguidores y prometió cumplir con la apuesta de raparse la cabeza.

X @abdalaxortiz Westcol en la pelea

Por su parte, Blessd, gran amigo del streamer, publicó un mensaje de aliento para el paisa: “En las buenas y en las malas, mi hermanito”.

¿Qué se fracturó Westcol?

Los médicos indicaron que el labrum dañado debe repararse con cirugía para evitar que el hombro se disloque con facilidad. La recuperación podría ser lenta, dependiendo de la evolución posoperatoria.

En la primera pelea Westcol también perdió contra TheGrefg en La Velada del Año 5. Esa caída tuvo repercusión incluso fuera del ring, ya que obligó a Blessd a raparse el cabello azul por una apuesta.