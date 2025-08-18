Este lunes 18 de agosto los astros se alinean para ofrecer orientación en el amor, la salud y el trabajo. Eso es lo que dice Betty B. Mercado, sobrina del fallecido del astrólogo Walter Mercado.
Betty se ha encargado de compartir día a día los consejos astrológicos y los números de la suerte que tantos seguidores esperan.
Aries
Tiempo de determinación y de activar planes postergados. Números: 6, 15, 1.
Tauro
Firmeza en las finanzas y seguridad en el amor. Números: 43, 20, 15.
Géminis
El hogar y las oportunidades laborales toman protagonismo. Números: 29, 25, 19.
Cáncer
Cambios que traen crecimiento, aunque al inicio parezcan desafiantes. Números: 12, 7, 2.
Leo
Bienestar y celebración de logros. Números: 5, 30, 9.
Virgo
Atención a contratos y comunicaciones claras. Números: 1, 8, 33.
Libra
El amor se expande y llegan apoyos valiosos. Números: 8, 14, 20.
Escorpio
Creatividad y reconexiones sociales. Números: 11, 22, 15.
Sagitario
Liderazgo y exploración de caminos nuevos. Números: 6, 13, 42.
Capricornio
Redefinición en la vida afectiva y aprendizajes del pasado. Números: 7, 14, 10.
Acuario
Foco en la salud integral y en pensamientos positivos. Números: 32, 39, 16.
Piscis
Autoestima en alza y valoración de talentos. Números: 28, 8, 29.