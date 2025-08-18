Compartir:
Por:  Redacción SEO

Este lunes 18 de agosto los astros se alinean para ofrecer orientación en el amor, la salud y el trabajo. Eso es lo que dice Betty B. Mercado, sobrina del fallecido del astrólogo Walter Mercado.

Betty se ha encargado de compartir día a día los consejos astrológicos y los números de la suerte que tantos seguidores esperan.

Aries

Tiempo de determinación y de activar planes postergados. Números: 6, 15, 1.

Tauro

Firmeza en las finanzas y seguridad en el amor. Números: 43, 20, 15.

Géminis

El hogar y las oportunidades laborales toman protagonismo. Números: 29, 25, 19.

Cáncer

Cambios que traen crecimiento, aunque al inicio parezcan desafiantes. Números: 12, 7, 2.

Leo

Bienestar y celebración de logros. Números: 5, 30, 9.

Virgo

Atención a contratos y comunicaciones claras. Números: 1, 8, 33.

Libra

El amor se expande y llegan apoyos valiosos. Números: 8, 14, 20.

Escorpio

Creatividad y reconexiones sociales. Números: 11, 22, 15.

Sagitario

Liderazgo y exploración de caminos nuevos. Números: 6, 13, 42.

Capricornio

Redefinición en la vida afectiva y aprendizajes del pasado. Números: 7, 14, 10.

Acuario

Foco en la salud integral y en pensamientos positivos. Números: 32, 39, 16.

Piscis

Autoestima en alza y valoración de talentos. Números: 28, 8, 29.