Diariamente la astróloga y tarotista Mhoni Vidente, reconocida por la exactitud de sus predicciones, entrega a sus seguidores su conocimiento sobre lo que les deparan los astros.

Precisamente, este jueves 4 de septiembre la famosa cubana reveló detalles sobre la suerte de cada uno de los signos zodiacales.

Vale destacar que Mhoni Vidente ha ganado renombre a nivel mundial por sus predicciones sobre el futuro de las relaciones amorosas de varios famosos, decisiones políticas a nivel mundial y catástrofes naturales.

Aries

Evite los impulsos en lo relativo a compras. Lo mejor será dedicar el día a planear las estrategias laborales. Una llamada desde lejos lo sorprenderá.

Tauro

Trate de hacer las paces frente a la reciente pelea con alguien cercano. Ambos se bene­ ciarán con el resultado. El día será tranquilo.

Géminis

No es momento para actividades grupales. Se convertirá en mediador para quienes estuvieran distanciados. Arreglará la situación diplomáticamente.

Cáncer

Aunque no esté de acuerdo con algún superior, será mejor escuchar lo que tenga que decir. Póngase a prueba en el trabajo. Un familiar le dará un consejo.

Leo

No será recomendable involucrarse en los asuntos de un amigo. Tenga cuidado con quienes hablan grandezas y no tienen respaldo para lo que dicen.

Virgo

Una persona se volverá más importante en su vida afectiva. En el trabajo, manténgase alerta. Aunque esté muy ocupado, dedique tiempo a sí mismo.

Libra

Siga adelante con los planes que hiciera hace mucho tiempo. Un amigo contará con su apoyo. Su intuición será grande y podrá dar un buen consejo.

Escorpión

Un familiar podrá necesitar su guía. Aunque el dinero podrá ser un impedimento, usted encontrará una buena solución. Sus colegas le brindarán ayuda.

Sagitario

No se comporte frívolo con el dinero. Dedique tiempo a planear su seguridad. Un consejo que recibiera le resultará invalorable con el paso del tiempo.

Capricornio

Posible visita sorpresa de un viejo amigo. Noche favorable para una reunión grupal. Evite incurrir en deudas.

Acuario

Momento para hacer reparaciones hogareñas por su cuenta. Compartirá con su pareja la alegría de un éxito ­ financiero, así como de una felicidad renovada.

Piscis

Usted hablará pero no tendrá nadie que lo escuche. No siga insistiendo. Lo mejor será mantener la armonía en el ámbito familiar.