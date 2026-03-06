La cubana Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas de Latinoamérica gracias a las predicciones que se le atribuyen sobre distintos eventos en los últimos años, como las muertes del papa Francisco y la reina Isabel II, así como el título de la selección Argentina en el Mundial de fútbol 2022, entre otros.

Es por esto que sus predicciones para los signos del zodiaco son tenidas en cuenta por millones de personas en varios países.

En esta ocasión, Mhoni Vidente compartió el horóscopo para cada signo durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo 2026:

Aries (marzo 21-abril 20)

Trate de que no se note su aburrimiento en una reunión. Estará en lo correcto al pensar que no mucho tiene sentido. Este fin de semana, conversación sincera.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Podrá hacer una adquisición fuera de lo común. Lo antiguo, exótico o artístico le atraerá. Podrá hacer algo rentable de un pasatiempo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Haga limpieza en sus armarios y deseche lo que no usa. Eso mantendrá su mente alejada de ciertos temas desagradables. Luego se sentirá feliz y en paz.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Disfrutará de una salida con el ser amado. Alguien con quien trabaja se mostrará muy sensible, por lo tanto cuide sus palabras.

Leo (julio 24-agosto 23)

Es bueno para los detalles, pero no se sentirá de humor para dedicarse a ellos. Termine sus tareas hogareñas antes de salir. Poca posibilidad social.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Un amigo le irritará mostrándose demasiado rudo y exigente. Dedique tiempo a sus tareas hogareñas o a trabajo traído de la oficina. Felicidad en el amor.

Libra (septiembre 24-octubre 23)

Usted no se estará comunicando bien con sus seres queridos. Trate de corregir tal situación y así todo se aclarará. Noche favorable para lo cultural.

Escorpio (octubre 24-noviembre 22)

Podrá estar demasiado apurado en relación a un viaje próximo. Como resultado, dejará de lado sus tareas. Los demás ayudarán si muestra buen humor.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Estará ocupado yendo de una actividad a otra. Sus familiares y amigos se sentirán felices de ayudarle, pasando al mismo tiempo buenos momentos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Estará de acuerdo en todo con el ser amado y ambos harán planes juntos. Le harán más de una invitación social. Mués­trese selectivo al aceptar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Una invitación social no le reportará las implicaciones laborales que esperara. Tal vez porque cierta gente no quiere hablar del tema. Espere un poco.

Piscis (febrero 20-marzo 2O)

Posibilidad de compras. Pero deberá cuidar sus finanzas y aprovechar lo que estuviera a bajo costo. Alguien le proporcionará la oportunidad laboral.