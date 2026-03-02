El inicio de marzo marca un cambio de ritmo en el calendario astrológico.

¿“Yummy” escondía un mensaje secreto? La teoría viral que relaciona a Justin Bieber con los archivos de Jeffrey Epstein

‘Los domingos’ triunfa en los Goya en los que ‘Sirat’ se lleva seis premios técnicos

Natalia Curvelo sufrió accidente en carretera del Cesar tras impactar contra un animal en la vía

Los expertos indican que con movimientos planetarios que dinamizan el panorama emocional y profesional, algunos signos del zodiaco experimentan un impulso especial que los lleva a cerrar ciclos pendientes y avanzar con mayor determinación.

Pexels La combinación de la entrada de Venus en Aries y un eclipse en Virgo genera un escenario propicio para redefinir prioridades y asumir nuevos desafíos.

Y es que la combinación de la entrada de Venus en Aries y un eclipse en Virgo genera un escenario propicio para redefinir prioridades y asumir nuevos desafíos.

Aries

La energía se intensifica para Aries, que recibe un refuerzo en su seguridad personal. Es un período ideal para tomar la iniciativa, tanto en relaciones como en proyectos laborales. Su capacidad de decisión se ve fortalecida y el entorno responde positivamente a su determinación.

Tauro

Los movimientos en signos de tierra favorecen a Tauro, especialmente en asuntos financieros y organizativos. Marzo le permite recuperar el control y estructurar metas a mediano plazo. Es un momento de consolidación más que de improvisación.

Piscis

Tras un período de reflexión, Piscis entra en una etapa de mayor madurez emocional. El mes lo impulsa a priorizar su bienestar y establecer límites saludables. Se trata de un nuevo comienzo marcado por mayor claridad interna.

Virgo

El eclipse moviliza a Virgo hacia decisiones que había postergado. Aunque el proceso puede sentirse intenso, resulta clave para reorganizar su entorno y fortalecer vínculos importantes. Marzo representa una etapa de reordenamiento estratégico.

Sagitario

La energía de fuego vuelve a encender la motivación de Sagitario. Surgen propuestas, viajes o proyectos que despiertan su espíritu aventurero. Después de meses de altibajos, el optimismo regresa con fuerza.

Para estos cinco el arranque de marzo se presenta como una etapa de oportunidades concretas, mayor confianza y determinación.