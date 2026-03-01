El videoclip de ‘Yummy’, lanzado en 2020 por Justin Bieber, volvió a convertirse en tendencia tras la circulación de teorías en redes sociales que sugieren un supuesto mensaje “oculto” relacionado con los archivos del fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Raúl Ocampo habría confirmado su nueva relación sentimental: ¿Quién es la pareja?

Natalia Curvelo sufrió accidente en carretera del Cesar tras impactar contra un animal en la vía

Video: así fue la presentación de Shakira y Beéle cantando ‘Hips Don’t Lie’ en México

Aunque no existe evidencia que vincule directamente al cantante con los casos judiciales asociados a Epstein, algunos usuarios en TikTok y otras plataformas han intentado interpretar elementos visuales y promocionales del video como referencias simbólicas.

Toda la especulación gira en torno a detalles del videoclip como una cena lujosa con adultos adinerados, abundante comida, decoración ostentosa y la presencia de jóvenes músicos como parte del entretenimiento. Para ciertos internautas, estas decisiones artísticas podrían representar una crítica a las élites poderosas.

El video muestra a Bieber vestido con sudadera rosa pastel y actitud distante en medio de un banquete excesivo. Algunos han interpretado el contraste como una metáfora visual.

Uno de los puntos más comentados es el propio título de la canción. En foros digitales se ha difundido la idea de que palabras como “pizza” y “yummy” habrían aparecido en correos vinculados al caso Epstein, lo que dio pie a teorías conspirativas previas como el llamado “Pizzagate”.

Cap Yummy de Justin Bieber

Sin embargo, no existen pruebas oficiales que respalden que estos términos funcionaran como códigos relacionados con delitos. Tampoco hay confirmación de que el videoclip tenga alguna conexión con investigaciones judiciales.

Otra parte del debate se centra en la estrategia de promoción. En su momento, Bieber publicó múltiples imágenes relacionadas con bebés y utilizó intensamente la etiqueta #yummy, lo que generó incomodidad en algunos sectores de internet.

al final el video de justin bieber de yummy SI era sobre la isla de epstein ME LLAMARON LOCA pic.twitter.com/QyD5p8sHgP — can ໑̣ 𓊍 VA A VER A ZAYN (@liedtojustin) February 1, 2026

El artista también pidió apoyo masivo en plataformas de streaming, una táctica que fue percibida por ciertos seguidores como inusual en comparación con lanzamientos anteriores.

Hasta la fecha, no existe evidencia concreta que relacione a Justin Bieber o su producción musical con actividades criminales o con los procesos judiciales que involucraron a Jeffrey Epstein.

con todo lo de epstein miré el video de justin y lo que más me llamó la atención es que se queda solo con un señor, sumándole que el video termina con la cara de él cuando era bebé y la palabra yummy,si en verdad hay un mensaje oculto el mundo le debe una disculpa a justin bieber pic.twitter.com/LExRi6ub4Y — lu (@biebrforro) February 1, 2026

El cantante ha explicado públicamente que “Yummy” es una canción dedicada a su esposa, Hailey Bieber, y que su concepto visual responde a decisiones creativas propias del equipo artístico.