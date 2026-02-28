El reconocido actor y modelo Raúl Ocampo volvió a ser el centro de conversación en redes sociales al compartir varias imágenes en redes sociales en los que se le ve acompañado de una mujer.

El artista recordado por sus personas en importantes producciones televisivas como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Ana de nadie’ y el reality ‘MasterChef Celebrity’ publicó fotografías de su viaje a México, pero no pasaron desapercibidas las postales junto a Laura Celis, quien sería su nueva pareja sentimental.

Vale recordar que Ocampo tenía una relación con la actriz Alejandra Villafañe, quien falleció en octubre de 2023 tras una ardua lucha contra el cáncer. Ahora, el actor se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras enfrentar el duelo por la muerte de su expareja.

Cortesía

¿Quién es Laura Celis?

Se conoció que Celis es una joven vinculada al mundo de la moda; además, cuenta con más de 5 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde postea contenido sobre sus actividades diarias, viajes, rutinas de ejercicio y moda.

Uno de los detalles que notaron los internautas para confirmar la relación entre los famosos, es que Celis compartió una foto en la que sostiene la mano de Ocampo con el mensaje “Feliz cumpleaños”.

Ocampo y Celis no han confirmado oficialmente su relación; sin embargo, en una publicación realizada desde su cuenta de Instagram, el actor dedicó unas emotivas palabras a la mujer.

“Entre tantas espinas me encontré una flor a la que llamo pétalo… Que lobo alguien que me quite el cel por favor”, escribió en el post.

Y agregó: “Pd: les juro que no le digo pétalo, no sé qué me pasó en este copy”.

En la publicación, decenas de seguidores del actor decidieron enviarle muchos mensajes de apoyo.

“Te mereces lo mejor Rau”; “Amo ese petaloooooooo y amo este post !!!!”; “La chica nueva q está en el corazón de Raulito....Mucho ojito....te estamos viendo. Nos lo cuidas mucho a nuestro Raulito!! Muchas felicidades y amor para los dos !”; “Felicidades, que seas inmensamente feliz siempre”, se lee en los cometarios.