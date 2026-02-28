La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este sábado 28 de febrero. Amor, trabajo, salud y suerte marcan la energía de cada signo del zodiaco en una jornada que invita a tomar decisiones con mayor conciencia emocional.

Conozca qué le va a deparar el día a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

El terreno sentimental se mueve con intensidad. Una situación inesperada te llevará a cuestionar lo que realmente deseas. En el ámbito laboral, una decisión rápida podría colocarte en posición de liderazgo. Mantén la calma y confía en tu intuición. Clave del día: No ignores las señales repetitivas.

Tauro

La estabilidad emocional comienza a sentirse con más fuerza. En pareja, se fortalecen los lazos; si estás soltero, alguien podría mostrar interés genuino. En lo profesional, surge una propuesta que exigirá valentía, pero traerá crecimiento. Clave del día: Avanza sin temor al cambio.

Géminis

La comunicación será tu mayor aliada. Una conversación pendiente aliviará tensiones en el amor. En el trabajo, tus ideas llamarán la atención y podrían abrir nuevas oportunidades. Clave del día: Expresa lo que piensas con claridad.

Cáncer

Etapa de calma y sanación emocional. En el trabajo, comienzas a ver resultados de esfuerzos pasados. El reconocimiento llega cuando menos lo esperas. Clave del día: Confía en tu proceso.

Leo

Tu magnetismo natural se intensifica. Buen momento para fortalecer vínculos o iniciar una nueva conexión. En lo laboral, podrías destacar por tu determinación y liderazgo. Clave del día: Cree en tu potencial.

Virgo

Necesidad de aclarar emociones y poner límites saludables. En el ámbito profesional, enfrentarás retos que demostrarán tu capacidad analítica. Clave del día: Escucha tu intuición antes de decidir.

Libra

El equilibrio regresa a tu vida sentimental. En el trabajo, tu diplomacia será clave para concretar acuerdos favorables. Clave del día: Mantén la armonía interna.

Escorpio

Día de transformaciones profundas. Una verdad saldrá a la luz y te dará mayor claridad. En lo laboral, la constancia será tu mejor herramienta. Clave del día: Acepta los cambios.

Sagitario

La energía positiva impulsa nuevas oportunidades en el amor. En el trabajo, actúa con seguridad ante una propuesta interesante. Clave del día: Confía en tu capacidad de adaptación.

Capricornio

Momento de estabilidad y avances concretos. Podrías recibir reconocimiento por tu disciplina. En el amor, se fortalecen compromisos. Clave del día: Mantén el enfoque en tus metas.

Acuario

Claridad emocional y creatividad en ascenso. Buen día para presentar ideas o iniciar proyectos. En el plano sentimental, se consolidan vínculos. Clave del día: Permite que todo fluya.

Piscis

Sensibilidad y conexión emocional profunda. El trabajo muestra señales de avance y reconocimiento. La intuición será tu mejor guía. Clave del día: Sigue lo que dicta tu corazón.