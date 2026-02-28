Shakira cerró una ronda de 13 conciertos con entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, antes de presentarse el 1 de marzo en el Zócalo, la Plaza de la Constitución, considerada la mayor plaza pública del país.

La promotora Ocesa señaló este sábado en un comunicado que la artista colombiana concluyó la serie como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con más de 800.000 boletos vendidos en la capital y el récord de más funciones ‘sold out’ en la historia del inmueble.

“Me siento en mi casa, 13 conciertos en el Estadio GNP, no lo puedo creer, es un sueño que ustedes me han hecho vivir”, dijo la colombiana en su última presentación de este viernes.

El hito en la capital se suma a los récords recientes atribuidos a la gira: a finales de enero, OCESA informó que Shakira había agotado 12 fechas en el mismo recinto, con 65.000 boletos por noche —para un total de 780.000 entradas—, además de consolidar la mayor cantidad de presentaciones que una misma gira había ofrecido ahí.

El desempeño comercial de la gira también le valió a Shakira un récord Guinness como la gira hispana más taquillera de la historia, mientras ha sido nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, reafirmando su influencia global, su legado artístico y su impacto en la evolución de la música contemporánea.

Tras la última fecha en el Estadio GNP Seguros, Shakira alista un concierto gratuito en el Zócalo este domingo 1 de marzo, un evento anunciado con medidas de logística y seguridad para atender la afluencia prevista.

La Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico, es el principal espacio cívico de la capital mexicana y escenario habitual de actos masivos, conciertos y manifestaciones.

Con esta serie de presentaciones, la cantante dejó una marca inédita en la agenda de espectáculos del recinto, a la espera de la siguiente etapa de su gira internacional, al tiempo que, según OCESA, impulsó “la consagración de la capital mexicana como epicentro del entretenimiento en vivo a nivel global”.