Shakira y Beéle no han dejado de encender las redes sociales. Ambos reaparecieron juntos en un video que ya tiene a sus seguidores hablando de lo que podría ser su próximo éxito, que se estrenará este 4 de marzo.

La noche de este jueves, los barranquilleros publicaron en sus cuentas de Instagram un clip de poco más de 20 segundos. En las imágenes, grabadas aparentemente en un estudio, se les ve cantando y moviéndose al ritmo de una canción bailable que de inmediato llamó la atención. El fragmento deja escuchar parte del coro:

“Que fluya. Si me critican, que fluya. No me da ni pena… que fluya. Yo nunca me meto… que fluya, en la vida ajena”.

Horas más tarde aparecieron juntos con el mismo vestuario en el que fueron vistos en Barranquilla cantando parte de la canción. “‘Algo tú ’con Beéle. Que ganas de que ya sea 4 de marzo”, expresó Shakira, dejando ver que ese puede ser el título del tema musical.

La canción podría tener un marcado aire de bullerengue, con tambores y sonidos muy del Caribe que conectan con la raíz más auténtica de la región.

Dentro del equipo musical está el percusionista y gaitero Tato Marenco, reconocido por su trabajo en la preservación de los ritmos tradicionales. Además, recientemente Beéle compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Tonada, agrupación barranquillera que en 2024 fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

Desde 2014, Tonada ha construido una identidad sólida a partir del bullerengue tradicional, respetando su esencia pero llevándolo a nuevos escenarios.

Días antes, ya habían despertado sospechas. En las últimas semanas compartieron jornadas de grabación en Barranquilla, publicaciones juntos en redes y varios momentos detrás de cámaras que sus seguidores no dejaron pasar.

La expectativa crece aún más porque no es la primera vez que comparten escenario. Ya lo habían hecho con una nueva versión de Hips Don’t Lie, tema que originalmente Shakira lanzó junto a Wyclef Jean y que se convirtió en un fenómeno mundial.

Un video muy barranquillero

Recientemente eligieron el tradicional Barrio Abajo como escenario para la grabación de lo que puede ser el videoclip de esta canción en plena temporada de Carnaval con comparsas como Rumbón Normalista, Son Kalimba, acompañados de la danza El Congo Grande de Barranquilla.

El rodaje incluyó otros lugares simbólicos de la ciudad como el Gran Malecón y el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La presencia de los dos artistas causó revuelo en la ciudad. El alcalde Alejandro Char visitó el set y destacó el impacto cultural del proyecto. Sin embargo, hasta ahora no se conocen el nombre oficial ni la fecha de lanzamiento del sencillo.

En medio de una pausa del rodaje, Shakira y Beéle protagonizaron otro momento al interior de un vehículo que hacía las veces de camerino. Allí, la barranquillera tomó un marcador y comienza a dibujarle un tatuaje improvisado en el brazo derecho que decía “Shaki”.

Semana exitosa

No hubo mejor forma de cerrar la semana para Shakira. La cantante fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, uno de los reconocimientos más importantes en la historia de la música. En la lista aparece junto a artistas muy conocidos como Mariah Carey y Phil Collins.