El próximo 28 de mayo la música, el talento emergente y las grandes figuras del entretenimiento se darán cita en la segunda edición de los Premios Nuestro Talento.

La gala, que se consolida como un punto de encuentro clave para la industria musical y cultural, se llevará a cabo en Mezcal, uno de los escenarios más representativos de la ciudad de Bogotá.

Premios Nuestro Talento reunirá artistas, creadores, medios de comunicación y personalidades del espectáculo en una “noche de alto nivel”.

Este reconocimiento nace con el propósito de “reconocer y visibilizar a quienes, con esfuerzo, disciplina y pasión, vienen construyendo su camino en la industria musical y del entretenimiento”.

Para 2026 el evento contará con más de 12 categorías oficiales, diseñadas para destacar el crecimiento artístico, la innovación y el impacto de nuevas promesas que representan el presente y el futuro de la música colombiana.

En su segunda edición, Premios Nuestro Talento reconocerá la trayectoria musical del maestre Alfredo Gutiérrez, celebrando su aporte invaluable a la cultura musical y su legado dentro del entretenimiento.

Premios Nuestro Talento

“La noche reunirá a grandes estrellas, celebridades, personalidades del medio artístico, periodistas e invitados especiales, quienes se suman a esta celebración con el objetivo de respaldar y proyectar el talento emergente que, con perseverancia, continúa abriéndose paso en un entorno cada vez más competitivo”, destacaron los organizadores.

En ese sentido, resaltaron que esta noche especial reafirma el compromiso con el fortalecimiento del arte, la cultura y la música, ofreciendo una plataforma donde una estatuilla se convierte en una “verdadera oportunidad de proyección y crecimiento profesional”.

En los próximos días se darán a conocer los nominados, artistas invitados y las sorpresas que harán de esta segunda edición de una gala que promete ser inolvidable.