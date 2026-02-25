Para los colombianos, los fines de semana largos no son solo días en rojo en el calendario. Son oportunidades para viajar, reencontrarse con la familia, descansar o simplemente romper la rutina.

Le puede interesar: El calentamiento oceánico provoca un descenso de la cantidad de peces del 20 % anual

Sin embargo, el calendario 2026 traerá ajustes que modificarán dos puentes festivos clave, alterando planes habituales en temporadas de alta movilidad.

¿Por qué cambian los puentes festivos en 2026?

El calendario de festivos en Colombia está regido principalmente por la Ley Emiliani, consolidada en 1983. Esta normativa trasladó varias celebraciones religiosas y cívicas al lunes siguiente, con el fin de fomentar el descanso continuo y dinamizar el turismo interno.

Vea aquí: Muere la cantadora ‘Mayo’ Hidalgo, nominada al Grammy con ‘Anónimas y resilientes’

Según un estudio de Bloomberg, Colombia es el país de Latinoamérica con más días festivos, superando a Chile (17), Argentina (16) y Perú (16). Para 2026, el país contará con 18 días festivos, uno más que el año anterior.

El incremento se debe a que el Día de la Independencia, celebrado el 20 de julio, caerá lunes por primera vez en siete años, generando un nuevo puente festivo natural.

El puente de la Ascensión cambia de temporada

Uno de los ajustes más notorios será el del Día de la Ascensión de Jesús.

En 2025, esta conmemoración se trasladó al lunes 2 de junio, coincidiendo con una de las temporadas altas de viajes de mitad de año. En 2026, en cambio, se celebrará el 18 de mayo.

Lea también: La cáscara del aguacate, el ‘oro verde’ que ayudaría a combatir el envejecimiento y la inflamación

Aunque seguirá siendo lunes y mantendrá la figura de puente festivo, el cambio lo ubica en un periodo ordinario del calendario, fuera del pico tradicional de vacaciones escolares y turismo masivo. Esto podría disminuir su impacto económico en sectores como hotelería y transporte.

El Día de las Velitas pierde su puente largo

El segundo cambio afecta uno de los momentos más simbólicos del calendario colombiano: el Día de las Velitas.

En 2025, la festividad permitió un descanso extendido el 6, 7 y 8 de diciembre, ya que se conmemoró un lunes. Para 2026, la fecha caerá martes, lo que elimina la posibilidad de un puente largo automático.

Le sugerimos: EDC, uno de los festivales de electrónica más grandes del mundo, llega por primera vez a Colombia: estos son los precios de las entradas

Esta celebración, ligada a la tradición católica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, marca el inicio oficial de la Navidad en Colombia y suele movilizar viajes familiares y encuentros masivos en distintas regiones del país.

¿Cuáles serán los meses con más festivos?

En 2026, mayo, junio y agosto concentrarán la mayor cantidad de puentes festivos.

Mayo tendrá festivo el primer viernes por el Día del Trabajo y el lunes 18 por la Ascensión.

tendrá festivo el primer viernes por el Día del Trabajo y el lunes 18 por la Ascensión. Junio contará con tres puentes consecutivos.

contará con tres puentes consecutivos. Agosto tendrá descanso el lunes 10 por la Batalla de Boyacá y el lunes 17 por la Asunción de la Virgen.

En contraste, febrero y septiembre serán los únicos meses sin días festivos.

También aquí: ‘Resident Evil Requiem’: Las dos caras del terror en un mismo videojuego

Por otro lado, de los 18 festivos del próximo año, 11 serán trasladados a lunes, manteniendo el espíritu original de la Ley Emiliani: facilitar descansos prolongados para los trabajadores.