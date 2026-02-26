La capital del Atlántico se alista para unos meses cargados de espectáculos que prometen marcar la agenda cultural de la ciudad.

Con propuestas que van del urbano al flamenco, pasando por el pop latino y la balada romántica, los principales escenarios recibirán a figuras nacionales e internacionales en una temporada que atraerá a públicos de todas las edades.

El 21 de marzo, el Estadio Romelio Martínez será el epicentro del reguetón con la presentación de Blessd.

Este evento, para mayores de 14 años, se perfila como una de las primeras grandes citas musicales del año en la ciudad.

Mayo vibra con representantes locales e internacionales

El 1 de mayo de 2026, el turno será para J Balvin, que llegará con su gira ‘Ciudad Primavera’ al mismo escenario.

El concierto hace parte de un tour nacional y promete un show de alto nivel. Habrá una localidad habilitada para menores de los 12 años en compañía de un adulto responsable.

El 7 de mayo, Barranquilla será el punto de partida en Colombia de la gira de aniversario de ‘Lágrimas Negras’ del cantautor español Diego El Cigala.

La boletería estará disponible en Ticketshows y la ciudad tendrá el privilegio de abrir este recorrido que celebra uno de los discos más influyentes de la música en español.

Agosto trae pop y sensibilidad

La programación continúa el sábado 1 de agosto de 2026 con la presentación de Kany García, a las 8:00 p.m. en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La artista ofrecerá un espectáculo emocional, en una noche pensada para quienes disfrutan de letras profundas.

Finalmente, el 8 de agosto, Ricardo Montaner llegará a Barranquilla como parte de su gira mundial “El Último Regreso”. El show será en el Centro de Eventos Puerta de Oro y promete un recorrido por los grandes clásicos que han acompañado a varias generaciones.