‘Los domingos’, la historia de una joven que descubre su vocación religiosa, consiguió el Goya a la mejor película de la 40 edición de los premios del cine español, donde se llevó cinco galardones, uno menos que ‘Sirat’, que con su reflexión sobre la muerte ganó seis de carácter técnico.

Lea Tímido y amante de las motos, “el lado B” de Willie Colón

El filme de Alauda Ruiz de Azúa se llevó además del de mejor película, los mejor dirección, mejor guión original, mejor actriz (Patricia López Arnaiz) y mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu).

Mientras que ‘Sirat’, que en dos semanas estará en los Óscar con dos nominaciones a mejor Película Internacional y mejor Sonido, se alzó con los Goya de música, dirección de Producción, Montaje, Sonido, dirección de Fotografía y dirección de Arte.

Otra película que se puede considerar triunfadora es ‘Sorda’, que consiguió los tres Goya a los que aspiraba: mejor dirección novel (Eva Libertad), mejor actriz revelación (Miriam Garlo) y mejor actor de reparto (Álvaro Cervantes).

Y ‘La cena’, de Manuel Gómez Pereira, se alzó con el premio a mejor guión adaptado y el de mejor diseño de vestuario.

Aquí Jorge Oñate cantó vallenatos hasta el final de sus días

Además, Albert Serra ganó su primer Goya a mejor documental con la cinta ‘Tardes de soledad’, en la que retrata la vida íntima y profesional del torero peruano Andrés Roca Rey y se lo arrebató a ‘Flores para Antonio’, que sí ha conseguido premio a la mejor canción, para Alba Flores y Silvia Pérez Cruz.

El de mejor actor revelación fue para el joven Toni Fernández Gabarre por su papel en ‘Ciudad sin sueño’, que retrata la dura realidad de un barrio marginal, en tanto que ‘El cautivo’ de Alejandro Amenábar se quedó solo con el Goya al mejor maquillaje y peluquería y ‘Los Tigres’, de Alberto Rodríguez, el de mejores efectos especiales.