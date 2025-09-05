La reconocida actriz, Caterin Escobar, es la nueva eliminada de ‘Masterchef Celebrity’. La concursante debió colgar su delantal y despedirse de sus compañeros tras cometer un grave error en la prueba de eliminación.

La caleña de 42 años, recordada por participar en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Chepe Fortuna’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’, ‘La selección’, ‘Las hermanitas Calle’ y ‘Sin senos si hay paraíso’, se convirtió en la novena participante en salir del reality al presentar un plato con un pedazo de brida (cuerda) dentro de su proteína.

camilo leal /RCN Televisión

La modelo y generadora de contenido debió enfrentarse a una dura prueba con sus compañeros Patricia Grisales, Pichingo y Alejandra Ávila. Los nervios se apoderaron los participantes, quienes intentaron hacer sus mejores platos para convencer a los chef ; sin embargo, uno debía apagar el sueño de convertirse en el próximo Masterchef.

Durante la degustación, Alejandra fue la primera en pasar al atril con su platillo llamado ‘A tu Amparo’, un plato dedicado a su madre que recibió buenos comentarios y consejos por parte de los jurados, destacando el sabor del pescado y la técnica de preparación.

Seguidamente, los jurados llamaron a Pichingo, quien presentó ‘Antonia y Julieta’ en homenaje a sus hijas, recibiendo una buena devolución por parte de los jurados por su rica sazón y técnica perfecta en la elaboración de su pasta.

camilo leal /RCN Televisión

Luego pasó Patricia con su platillo ‘Qué rollo, papi’, preparación que destacó en su técnica pero que fue criticada por la elaboración y textura de su salsa de vino tinto con arándanos.

Finalmente, Caterin presentó a los jurados ‘Qué rollo estar aquí’, un plato que destacó por su sabor, pero que tenía un grave error en la cocina, pues su proteína tenía un pedazo de brida o de cuerda. Razón por la cual, los jurados determinaron que fuera ella quien abandonara la cocina de MasterChef.

Durante su participación, la caleña destacó por su carisma, ternura y buena sazón, pues en diferentes pruebas conquistó a los jurados y hasta consiguió cachete del chef Jorge Rausch.