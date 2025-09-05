La actriz y cantante argentina Brenda Asnicar, reconocida por haber interpretado a Antonella en la recordada telenovela juvenil ‘Patito Feo’, confirmó recientemente que fue invitada a integrar la próxima edición de La casa de los famosos Colombia.

Pero, la artista decidió no aceptar el ofrecimiento, argumentando que su prioridad continúa siendo el desarrollo de proyectos artísticos vinculados a la actuación y la música.

Y es que la tercera temporada del reality, prevista para 2026, mantiene en expectativa a la audiencia, para conocer quiénes van a participar.

Recordemos que la segunda edición la ganó el barranquillero Andrés Altafulla y estuvo envuelta en muchas polémicas.

Por eso, en una conversación con el creador de contenido José Mora, la intérprete señaló que no desea exponer su vida personal en un formato de convivencia televisiva. “Prefiero dedicarme de lleno a mi carrera como actriz”.

Asnicar también ha participado en series como Cumbia Ninja y Por amarte así, al tiempo que consolidó su faceta musical como solista. Incluso, años atrás residió en Colombia mientras trabajaba en proyectos televisivos y teatrales, etapa en la que también mantuvo una relación con el empresario Alejandro De Angulo.

¿Brenda Asnicar volverá a participar en ‘Patito Feo’?

Además de rechazar la participación de La casa de los famosos también dijo en el programa argentino Almorzando con Juana, que no tiene intenciones de regresar al elenco original de Patito Feo en teatro.

“Siento que esa etapa ya tuvo su cierre. Hoy quiero explorar otras formas de expresión artística”, afirmó.