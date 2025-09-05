A propósito del estreno el pasado jueves 4 de septiembre de ‘El conjuro 4: últimos ritos’ en las salas de cine, se revivió la noticia de la muerte de Dan Rivera, el cazador de fantasmas y cuidador de la famosa muñeca Annabelle.

La muñeca que forma parte del legado de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, desde 1970, siempre ha mantenido una parte enigmática.

Recordemos que mediante las historias que dieron a conocer la pareja, estaba la de Annabelle, que fue el regalo que recibió una enfermera.

Sin embargo, tiempo después de recibir a la muñeca, la joven reportó que recibía notas escritas, y la dejaba en un lugar y era encontrada en otra parte del apartamento.

Asimismo, Ed y Lorraine estuvieron a cargo de este caso, hasta que indicaron que lo que habitaba dentro de la muñeca no era un niño inofensivo sino un demonio.

Instagram mattrife El comediante y actor Matt Rife compró la casa museo de los Warren para ser guardián de la muñeca Annabelle

Por eso, desde este tiempo la encerraron en una caja de vidrios transparentes para que no hiciera daño. Estaba en la casa museo de los Warren, en donde mantienen objetos “malditos”.

Después de la muerte de la pareja Dan Rivera quedó al cuidado de Anabelle, y la llevó a participar en una gira llamada Devils on the Run, donde la trasladaban a distintos sitios de Estados Unidos.

Web La muñeca forma parte del legado de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, desde 1970.

Mientras estaba haciendo la gira fue hallado en la habitación de un hotel en Gettysburg. Cuando se supo esta noticia, de una vez los seguidores empezaron a especular que fue por la maldición de la muñeca, que hizo que muriera.

Pero, ya dieron a conocer el reporte oficial del forense del condado de Adams, en Pensilvania, quien señaló que Rivera murió el pasado 13 de julio, a los 54 años, por causas naturales relacionadas con problemas cardíacos.

Esto acabó con los rumores, sin embargo, hay personas que relacionan su muerte con Anabelle.

¿De qué trata El conjuro 4: últimos ritos’?

‘El Conjuro 4: últimos ritos’ es una producción basada en los archivos de los casos de Ed y Lorraine Warren, que se estrenó el pasado jueves.

Tiene una duración de 2 horas y 15 minutos, y al igual que en las producciones anteriores, se basará en la historia de una familia de Pensilvania, los Smurl, quienes vivieron experiencias aterradoras como apariciones, agresiones físicas y ruidos violentos.

Los expertos recomiendan que debe conocer la cronología del universo paranormal de los Warren porque demonios del pasado regresan para atormentar a la pareja de investigadores.