El investigador paranormal Dan Rivera murió el pasado domingo 13 de julio a los 54 años, según informó la organización New England Society for Psychic Research (NESPR) a la que pertenece.

“Con gran pesar, compartimos la repentina y desgarradora pérdida de nuestro querido amigo y colega, Dan Rivera… La sociedad está devastada por su fallecimiento y aún está asimilando esta profunda pérdida. Dan no solo fue una parte vital de nuestro equipo durante más de una década, sino también un amigo profundamente compasivo, leal y dedicado”, se lee en parte del comunicado.

En el escrito también señalan que Dan murió tras finalizar una gira en la que el grupo trasladó la muñeca Annabelle a distintos puntos del país. Se detalla que el domingo en la noche llamaron a emergencia, se le intentó reanimar pero falleció.

“Su integridad, creatividad y generosidad lo definieron. La pasión de Dan por lo paranormal se basaba en un genuino deseo de educar, ayudar y conectar con los demás, ya sea a través de las redes sociales, convenciones o investigaciones con familias locales que buscaban comprensión y paz”, también se lee en el escrito.

El investigador realizaba varios eventos, entre ellos el Devils on the Run, donde se llevan a cabo varios recorridos con el atractivo principal de Annabelle. Hay especulaciones en referencia a que la muñeca se encontraba en el vehículo que manejaba Dan, pero hasta el momento no se ha confirmado.

Rivera era el investigador principal y el mayor cuidador de los objetos malditos de los Warren. Uno de los trabajos más reconocidos de Dan es ’28 días paranormales’, que explora la teoría de la carga energética en objetos marcados por la tragedia.