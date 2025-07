A pocas horas de que inicie la edición 2025 del Festival Musical Tomorrowland, un trágico hecho a mermado los ánimos entre los organizadores y de paso mantiene la expectativa por el futuro del evento.

Lea aquí: El Grupo Niche celebrará sus 45 años de historia con un concierto en septiembre

Todo se debe a un incendio que ocurrió en el escenario principal. A través de redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el momento exacto en que se desató el fuego.

Grandes cortinas de humo se observan en las fotografías y videos que han comenzado a circular en el mundo digital.

El festival estaba programado para celebrarse durante dos fines de semana: del 18 al 20 de julio, es decir este viernes, y del 25 al 27 de julio, como es habitual, en el recinto De Schorre, ubicado en Boom, Bélgica.

🔴 [ÚLTIMA HORA]



El escenario principal de #Tomorrowland ha sufrido un gravísimo incendio esta misma tarde.



El festival comienza en apenas 48h. Peligra seriamente su celebración. pic.twitter.com/fs38JhF6MK — Festival Enfurecido (@FestEnfurecido) July 16, 2025

Este año, la edición de Tomorrowland lleva por nombre “The Story of Orbyz”, una temática inspirada en un universo fantástico lleno de criaturas míticas y escenarios oníricos que prometen transportar a los asistentes a una experiencia de otro mundo.

Hasta el momento los organizadores no se han pronunciado acerca del futuro de esta edición.

Tomorrowland es un festival de música electrónica de baile considerado el más grande del mundo en su estilo, celebrado anualmente en la localidad belga de Boom.

Le puede interesar: ¿Cuánto cobra Altafulla por uno de sus conciertos? El barranquillero se cotizó tras ‘La casa de los famosos’

El festival es organizado por We Are One World, y se calcula que anualmente acuden más de 400.000 personas de casi 200 nacionalidades distintas.