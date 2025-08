La Fiscalía de Amberes (norte de Bélgica) ha abierto una investigación al festival de música electrónica Tomorrowland ante la sospecha de posibles infracciones en el almacenamiento de fuegos artificiales, según informó este lunes el medio belga HLN.

Esta investigación es independiente respecto de la llevada a cabo para conocer el origen del incendió que devastó el escenario principal de Tomorrowland el pasado 16 de julio.

Según la información de HLN, el Servicio Público Federal de Economía detectó tres deficiencias en una carta enviada a la gobernadora de la provincia de Amberes, Cathy Berx.

Entre ellas, se encontraría la colocación de los fuegos artificiales bajo el escenario antes de lo necesario, incluso varios días antes del inicio del festival.

Presuntamente, también hubo personas cerca de los fuegos artificiales sin los permisos necesarios y la organización no informó sobre el almacenamiento al Servicio de Seguridad del organismo federal.

El incendio del pasado 16 de julio obligó a los organizadores a reconstruir el escenario principal en tiempo récord para impedir la cancelación de este festival, uno de los más conocidos del mundo, que se celebra todos los años en la localidad flamenca de Boom.

Cuenta con múltiples escenarios con decoraciones que simulan un mundo de magia y fantasía y recibe a más de 400.000 personas en cada una de sus ediciones.

Cada año, todas sus entradas se agotan antes incluso de anunciar el cartel, con precios que van desde 310 euros hasta 535, y eso sin contar el ‘camping’ ni el transporte hasta allí.

Creado en 2005 por los hermanos Beers, quienes aún son los únicos dueños de su proyecto a través de su empresa We Are One World, Tomorrowland creó el concepto de festival como una “experiencia total” con la máxima comodidad.

En 2017 ocurrió un suceso similar al del 16 de julio, cuando se incendió el escenario principal de la edición de Tomorrowland en Barcelona y tuvieron que ser evacuadas más de 20.000 personas.