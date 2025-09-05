La presentadora vallecaucana Carolina Cruz, reconocida por su participación en el programa Día a día, compartió un testimonio personal sobre la relación con su padre, Iván Cruz, quien padece Alzheimer.

Durante una reciente intervención en su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, la conductora narró las dificultades que ha enfrentado para mantenerlo cerca, así como el impacto emocional que le genera la distancia.

“Yo también quisiera que mi papá estuviera aquí al lado mío... he hecho hasta lo imposible por tenerlo cerca de mí, pero él tiene una vida, tiene un hogar que formó hace muchos años y también respeto esa decisión...”, expresó conmovida.

La vida de Iván Cruz en Manizales

Iván Cruz reside en Manizales junto a su esposa, con quien lleva más de dos décadas de relación. Ella es su principal cuidadora y lo acompaña en su día a día, rodeada de sus hijas y nietos, lo que le proporciona estabilidad y tranquilidad.

La presentadora explicó que, pese a sus esfuerzos por mantenerlo en Bogotá, ha tenido que aceptar que el bienestar de su padre depende también de ese entorno familiar. “Lo luché y creo que mi familia está de testigo, que hice hasta lo imposible por tenerlo aquí conmigo”, añadió.

Estado de salud del padre de Carolina Cruz

En el programa ‘Día a día’, Cruz aprovechó la conmemoración anticipada del Día del Padre para dar noticias sobre la salud de Iván Cruz. Confirmó que, aunque enfrenta el diagnóstico de Alzheimer, la enfermedad avanza lentamente.

“Gracias a Dios está bien de salud, el proceso ha ido muy lento, muy despacio. Todavía se puede valer por él mismo, todavía nos reconoce gracias a Dios y solo le pido a Dios que este proceso sea mucho más lento para poderlo disfrutar más tiempo porque además es un roble”, comentó la presentadora.

Aunque la distancia física limita los encuentros, la presentadora mantiene contacto frecuente con su padre mediante llamadas y videollamadas, lo que le permite compartir momentos con sus nietos y estar presente en la dinámica familiar.

Asimismo, destacó la dedicación de la esposa de Iván Cruz, a quien describió como una cuidadora que “no lo desampara”. Reconoció también que, aunque su padre trata de no preocupar a sus seres queridos, la familia percibe cambios en su comportamiento, como preguntas repetitivas o generales, para evitar que se note el avance de la enfermedad.

El testimonio de Carolina Cruz generó una ola de mensajes en redes sociales, entre ellos los de sus seguidores, quienes en más de una ocasión resaltaron la valentía de la presentadora al exponer una faceta tan íntima.