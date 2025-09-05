La cantante Shakira por estos días se encuentra conquistando México con su regreso a los escenarios por su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’. La barranquillera ha sorprendido a sus seguidores con la presencia de grandes artistas que la acompañan en su puesta en escena.

En sus recientes presentaciones ‘la Loba’ cautivó a los asistentes con invitados de lujo como Danna Paola o Belinda, con quienes interpretó varios de sus grandes éxitos.

Sin embargo, ahora la artista está en el ojo público por un incidente que sufrió en medio de una de sus dos presentaciones en el Estadio Corregidora de Querétaro, los días 2 y 3 de septiembre de 2025.

En su primera presentación en Querétaro, la lluvia intentó opacar el brillo de la barranquillera y puso en aprietos a los miembros de la logística del concierto. El aguacero retrasó el evento por más de tres horas y causó filtraciones en las instalaciones del estadio, entre ellas, el camerino en el que se refugiaba la intérprete de ‘Acróstico’, ‘TQG’, ‘Te felicito’, ‘Ojos así’ y ‘Antología’.

La propia artista fue la encargada de compartir lo que sucedía en redes sociales. En las imágenes compartidas se ve como el agua caía sobre plásticos negros, cables y luminarias.

“Miren mi camerino antes del concierto de anoche”, expresó la cantante a través de una historia en redes sociales.

Captura de video

Tras superar los inconvenientes, la barranquillera nuevamente salió al escenario y agradeció a los presentes por la espera, y prometió ofrecer el mejor show posible.

“Gracias por esperarme, por venir a pesar de la lluvia. Siempre está ahí mi manada, siempre están para mí y yo para ustedes”, dijo Shakira.

Tras su paso por Querétaro, Shakira realizará su próxima presentación en Guadalajara el 6 y 7 de septiembre, luego llegará a Puebla el 11 y 12 de septiembre. Nuevamente estará en Ciudad de México el 18 de septiembre y en Veracruz el 24 de septiembre.

Finalmente, regresará a Estados Unidos para un show Nueva York el 27 de septiembre.