El reciente episodio de Miss Universe Colombia, ‘El Reality’, emitido el pasado sábado 6 de septiembre, dejó momentos de tensión luego de que uno de los equipos presentara múltiples fallas durante la grabación de un comercial de productos capilares.

Este reto hacía parte de la competencia rumbo a Miss Universe Tailandia 2026. Ese grupo que tuvo varios errores fue el integrado por las representantes de Amazonas, Bogotá, Atlántico y Sucre.

Ellas no lograron convencer al jurado conformado por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Y es que en las observaciones señalaron problemas de coordinación y puesta en escena, siendo la representante de Amazonas, Rebeca Castillo, la más cuestionada por su aparente “falta de entusiasmo y compromiso”.

Después de la edición de ese capítulo, Castillo se pronunció a través de sus redes sociales. Ofreció disculpas y dio su versión de lo ocurrido.

Instagram @rebeca.castillo29 Miss Amazonas renunció al reality de Miss Universe Colombia

En su mensaje aseguró que nunca existió rivalidad con su compañera de Bogotá, a quien calificó como una persona cercana y valiosa. Reconoció, además, sentirse en parte responsable de que el grupo no obtuviera un buen resultado.

“Quiero dejar claro que mi compañera de Bogotá es una persona súper dulce y una de las mejores personas que conozco. Yo en ese capítulo sentí en parte que perdieron por mi culpa, por eso terminé tomando ciertas elecciones. No es fácil estar en una competencia donde sientes que no perteneces, la mitad del reality sentía que no debía estar allí, y no es fácil ir y representar un departamento. No creen enemistad donde no la hay, yo y Bogotá somos amigas y nada en el mundo va a cambiar eso”, subrayó.

Instagram @rebeca.castillo Rebeca Castillo renunció al concurso de Miss Universe Colombia

Asimismo, la candidata también aclaró que mantiene una buena relación con las representantes de Atlántico y Sucre, destacando su apoyo y paciencia durante la grabación.

Finalmente, pidió a los seguidores del concurso no generar enfrentamientos en redes sociales y evitar comentarios ofensivos hacia ella o sus compañeras.

“En el caso de Atlántico y Sucre, ellas fueron súper amables y empáticas todo el capítulo, y fueron muy pacientes. Otra vez todo se malinterpreta; recuerden, es un capítulo pregrabado y no todo lo que se ve allí es de esa forma, en parte asumo toda la responsabilidad de que perdieran esa prueba”, señaló.

¿Miss Amazonas, Rebeca Castillo, renunció a la competencia?

Luego, de la polémica, la representante de Amazonas, Rebeca Castillo, de 19 años, decidió renunciar a la competencia.

“He tomado la decisión de retirarme del programa, primeramente... por amor propio y por mi propia tranquilidad”, declaró.

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, renunció a la competencia por razones personales 🥹 #MissUniverseColombia pic.twitter.com/HPmGFs2LsW — Canal RCN (@CanalRCN) September 8, 2025

La presentadora y productora, Claudia Bahamón, fue quien se lo anunció a los jueces y a las demás participantes.

“Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos. Y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse de la competencia por razones personales”, indicó.

“Soy consciente de que los reinados de belleza son muchísimo, muchísimo esfuerzo. Tardé un tiempo largo, como de cuatro o cinco años, espero participar en otros reinados, en preparar mi cuerpo y mi mente para estar cien por ciento lista para participar en el Miss Universo”, finalizó diciendo en un video pregrabado.