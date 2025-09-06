Un nuevo episodio de polémica rodea a ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Carolina Sabino, participante de la actual temporada, respondió este fin de semana a los ataques que circulan en redes sociales contra su desempeño y personalidad dentro del programa. La actriz y cantante, de 48 años, aseguró que los comentarios han pasado de la crítica a la agresión.

La presencia de Sabino en el reality ha generado gran expectativa entre los televidentes, no solo por su trayectoria artística, sino también por la manera en que interactúa con los demás concursantes. Sin embargo, esas actitudes la han convertido en una de las figuras más comentadas en plataformas digitales, donde abundan opiniones divididas.

En redes sociales, varios usuarios han cuestionado su papel en las pruebas y su relación con otros participantes. Las críticas se intensificaron tras un roce con la actriz Patricia Grisales, lo que derivó en mensajes ofensivos hacia la bogotana.

El mensaje que encendió la discusión

En medio de la ola de comentarios, un usuario identificado como Paulo escribió en Instagram: “¡Qué falla! La verdad, esa mujer podrá saber cocinar, pero como persona deja tanto por desear. Es detestable como compañera, de acuerdo con todo lo malo que dicen por acá, porque de bueno... con cada capítulo tiene menos”.

Carolina Sabino decidió responder públicamente a esa acusación. En su contestación, la artista criticó el tono de los señalamientos y lamentó que el programa se haya convertido en escenario de odio.

“Detestable leerte, Paulo. Detestable ver que un programa que uno está haciendo con honestidad y amor lo hayan convertido en un basurero de odio. Todos los que estamos ahí somos buenos seres humanos, y se han encargado de buscar víctimas y victimarios para tener un tema en el cual descargar frustraciones y malos sentimientos”, expresó.

“Nos invitaron a entretener”

En el mismo mensaje, la actriz defendió a sus compañeros de grabación y pidió respeto hacia todos los participantes: “Detestable ver cómo me tratan, me tildan, sin conocerme, y peor, por decir cosas como parte de nuestra experiencia y sin ninguna mala intención. Detestable ver cómo le escriben a otros compañeros y amigos”, escribió.

Para concluir, Sabino recordó el propósito del concurso televisivo y cuestionó la agresividad en internet: “Nos invitaron con la idea de hacer algo que entretenga, y ahora resulta que les dimos un camino para generar aún más violencia de la que ya tenemos... Eso es detestable. No intentar reflejar algo distinto de nuestra sociedad colombiana”.

Captura de pantalla

La respuesta de Carolina Sabino desató nuevas reacciones en redes. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura frente a los ataques, otros mantuvieron las críticas hacia su papel en MasterChef Celebrity. El debate sigue abierto en torno a la forma en que la audiencia interpreta el comportamiento de los concursantes dentro del programa.