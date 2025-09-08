Compartir:
Por:  Redacción SEO

El pasado domingo 7 de septiembre se realizó la edición más reciente de los MTV Video Music Awards, celebrada en el UBS Arena, en Nueva York.

Esta velada se convirtió en una noche inolvidable para Ariana Grande, quien se llevó el premio al ‘Video del año’ gracias a ‘Brighter Days Ahead’.

La cantante, visiblemente emocionada, dedicó el triunfo a su trayectoria artística y a su familia. Grande, quien también ganó en la categoría Mejor video pop, sorprendió al agradecer especialmente a su padre, quien aparece en el videoclip premiado.

Lady Gaga estrena video de ‘The Dead Dance’, dirigido por Tim Burton

“El arte ha sido un espacio seguro para mí desde que era una niña. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a ello”, dijo mientras sostenía el icónico trofeo Moon Person.

Asimismo, Lady Gaga abrió la gala con fuerza al quedarse con el título de Artista del Año, superando a Beyoncé y Taylor Swift. Vestida con un llamativo atuendo negro y morado, Gaga expresó lo gratificante que es ser reconocida por un trabajo.

Además, la cantante también conquistó el galardón a Mejor Colaboración por Die with a Smile, su dueto con Bruno Mars. Por su parte, Sabrina Carpenter celebró la victoria de Short n’ Sweet como Mejor Álbum, agradeciendo a sus seguidores por darle sentido a su música.

El premio a Canción del Año recayó en APT., colaboración entre Bruno Mars y Rosé (Blackpink), quien dedicó el reconocimiento a la adolescente de 16 años que alguna vez dudó de sí misma.

La ceremonia también rindió un emotivo homenaje a Ozzy Osbourne. Yungblud abrió el tributo con Crazy Train, acompañado por Nuno Bettencourt en la guitarra.

Ganadores del MTV VMAs 2025

VIDEO DEL AÑO

  • Ariana Grande - “Brighter days ahead”

ARTISTA DEL AÑO

  • Lady Gaga - GANADORA

CANCIÓN DEL AÑO

  • ROSÉ & Bruno Mars - “APT” - GANADORES

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

  • Alex Warren - GANADOR

MEJOR ARTISTA POP (Nueva Categoría)

  • Sabrina Carpenter - GANADORA

ACTUACIÓN MTV PUSH DEL AÑO

  • KATSEYE - “Touch” (enero de 2025) - GANADORAS

MEJOR COLABORACIÓN

  • Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With A Smile” (Muere con una sonrisa) - GANADORES

MEJOR VIDEO POP

  • Ariana Grande - “Brighter days ahead” - GANADORA

MEJOR VIDEO HIP-HOP

  • Doechii - “Anxiety” - GANADORA

MEJOR VIDEO R&B

  • Mariah Carey - “Type Dangerous” - GANADORA

MEJOR VIDEO ALTERNATIVO

  • Sombr - “de vuelta a los amigos” - GANADOR

MEJOR VIDEO ROCK

  • Coldplay – “All My Love” - GANADORES

MEJOR VIDEO DE LATIN

  • Shakira – “Soltera” - GANADORA

MEJOR VIDEO DE K-POP

  • Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again” - GANADORAS

MEJOR VIDEO AFROBEATS

  • Tyla – “Push 2 Start” - GANADORA

MEJOR VIDEO COUNTRY

  • Megan Moroney – “Am I Okay?” - GANADORA

MEJOR ÁLBUM

  • Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” - GANADORA

MEJOR VIDEO EN FORMATO LARGO

  • Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” - GANADORA

VIDEO FOR GOOD

  • Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish - GANADORAS

MEJOR DIRECCIÓN

  • Lady Gaga – “Abracadabra” - GANADORA

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

  • Lady Gaga – “Abracadabra” - GANADORA

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

  • Kendrick Lamar – “Not Like Us” - GANADOR

MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

  • Tate McRae – “Just Keep Watching” (película de la F1 con Brad Pitt) - GANADORA

MEJOR COREOGRAFÍA

  • Doechii – “Anxiety” - GANADORA

MEJORES EFECTOS VISUALES

  • Sabrina Carpenter – “Manchild” - GANADORA

MEJOR GRUPO

  • BLACKPINK - GANADORAS

CANCIÓN DEL VERANO

  • “Just Keep Watching” - Tate McRae