El pasado domingo 7 de septiembre se realizó la edición más reciente de los MTV Video Music Awards, celebrada en el UBS Arena, en Nueva York.
Esta velada se convirtió en una noche inolvidable para Ariana Grande, quien se llevó el premio al ‘Video del año’ gracias a ‘Brighter Days Ahead’.
La cantante, visiblemente emocionada, dedicó el triunfo a su trayectoria artística y a su familia. Grande, quien también ganó en la categoría Mejor video pop, sorprendió al agradecer especialmente a su padre, quien aparece en el videoclip premiado.
“El arte ha sido un espacio seguro para mí desde que era una niña. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a ello”, dijo mientras sostenía el icónico trofeo Moon Person.
Asimismo, Lady Gaga abrió la gala con fuerza al quedarse con el título de Artista del Año, superando a Beyoncé y Taylor Swift. Vestida con un llamativo atuendo negro y morado, Gaga expresó lo gratificante que es ser reconocida por un trabajo.
Además, la cantante también conquistó el galardón a Mejor Colaboración por Die with a Smile, su dueto con Bruno Mars. Por su parte, Sabrina Carpenter celebró la victoria de Short n’ Sweet como Mejor Álbum, agradeciendo a sus seguidores por darle sentido a su música.
El premio a Canción del Año recayó en APT., colaboración entre Bruno Mars y Rosé (Blackpink), quien dedicó el reconocimiento a la adolescente de 16 años que alguna vez dudó de sí misma.
La ceremonia también rindió un emotivo homenaje a Ozzy Osbourne. Yungblud abrió el tributo con Crazy Train, acompañado por Nuno Bettencourt en la guitarra.
Ganadores del MTV VMAs 2025
VIDEO DEL AÑO
- Ariana Grande - “Brighter days ahead”
ARTISTA DEL AÑO
- Lady Gaga - GANADORA
CANCIÓN DEL AÑO
- ROSÉ & Bruno Mars - “APT” - GANADORES
MEJOR ARTISTA REVELACIÓN
- Alex Warren - GANADOR
MEJOR ARTISTA POP (Nueva Categoría)
- Sabrina Carpenter - GANADORA
ACTUACIÓN MTV PUSH DEL AÑO
- KATSEYE - “Touch” (enero de 2025) - GANADORAS
MEJOR COLABORACIÓN
- Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With A Smile” (Muere con una sonrisa) - GANADORES
MEJOR VIDEO POP
- Ariana Grande - “Brighter days ahead” - GANADORA
MEJOR VIDEO HIP-HOP
- Doechii - “Anxiety” - GANADORA
MEJOR VIDEO R&B
- Mariah Carey - “Type Dangerous” - GANADORA
MEJOR VIDEO ALTERNATIVO
- Sombr - “de vuelta a los amigos” - GANADOR
MEJOR VIDEO ROCK
- Coldplay – “All My Love” - GANADORES
MEJOR VIDEO DE LATIN
- Shakira – “Soltera” - GANADORA
MEJOR VIDEO DE K-POP
- Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again” - GANADORAS
MEJOR VIDEO AFROBEATS
- Tyla – “Push 2 Start” - GANADORA
MEJOR VIDEO COUNTRY
- Megan Moroney – “Am I Okay?” - GANADORA
MEJOR ÁLBUM
- Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” - GANADORA
MEJOR VIDEO EN FORMATO LARGO
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead” - GANADORA
VIDEO FOR GOOD
- Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish - GANADORAS
MEJOR DIRECCIÓN
- Lady Gaga – “Abracadabra” - GANADORA
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
- Lady Gaga – “Abracadabra” - GANADORA
MEJOR CINEMATOGRAFÍA
- Kendrick Lamar – “Not Like Us” - GANADOR
MEJOR EDICIÓN DE VIDEO
- Tate McRae – “Just Keep Watching” (película de la F1 con Brad Pitt) - GANADORA
MEJOR COREOGRAFÍA
- Doechii – “Anxiety” - GANADORA
MEJORES EFECTOS VISUALES
- Sabrina Carpenter – “Manchild” - GANADORA
MEJOR GRUPO
- BLACKPINK - GANADORAS
CANCIÓN DEL VERANO
- “Just Keep Watching” - Tate McRae