La universidad para superhéroes más peligrosa de la televisión vuelve a abrir sus puertas. Gen V, el exitoso spin-off de The Boys, regresa este 17 de septiembre a Prime Video con el estreno de su segunda temporada, que promete intensificar la violencia, la sátira y los dilemas morales que conquistaron al público en 2023.

La serie arranca con un escenario convulso. Mientras Estados Unidos lidia con el poder absoluto de Homelander, en Godolkin University los estudiantes regresan a clases con nuevas heridas, traumas y enemigos. Marie, Jordan y Emma vuelven a un campus donde nada es seguro, mientras Cate y Sam son celebrados como héroes. Pero la calma dura poco: un nuevo decano toma el control de la institución con un discurso que esconde oscuros intereses.

Ese decano es Cipher, interpretado por Hamish Linklater, cuya llegada marca el gran giro narrativo de la temporada. El actor lo describe como un personaje que genera más preguntas que respuestas: “No sabes cuáles son sus poderes, cuál es su pasado, aunque te das cuenta bastante rápido de que tiene un trasfondo nefasto”.

El juego de poder en Godolkin

Cipher no solo impone nuevas reglas, sino que también trastoca la relación de los protagonistas con su propia identidad. Sean Patrick Thomas, quien regresa como Polarity, lo resume así: “El decano tiene este mandato en la segunda temporada, donde estos chicos no deben sentirse personas normales. Deben abrazar el hecho de que son superiores. Y luego tuerce eso con motivos oscuros”.

Ese choque de visiones genera tensiones inmediatas. Jaz Sinclair, que interpreta a Marie Moreau, explica que su primer encuentro con Cipher fue como un duelo de inteligencia: “Una partida de ajedrez, de quién tiene el poder y quién realmente tiene la información”. Por su parte, Derek Luh, quien da vida a Jordan Li, no se anda con rodeos: “Creo que Jordan odia a Cipher. Le da mala espina desde el primer momento”.

Maddie Phillips, en el papel de Cate, añade otra capa de complejidad: “La relación de Cate con Cipher es triste para mí. Entiendo ese sentimiento de querer que alguien esté orgulloso de ti y te diga: ‘estás haciendo lo correcto’. Cate siempre busca eso, y ahora intenta encontrarlo en el decano”.

El enfrentamiento no se limita a los estudiantes. Cipher también choca con Polarity en un pulso intelectual y estratégico. Thomas lo describe como un juego de máscaras: “Su relación es intensamente adversarial, pero lo divertido es que se comportan como si fueran aliados hasta que llega un inevitable choque monumental”.

Cortesía Prime Video Jaz Sinclair (Marie Moreau), Hamish Linklater (Dean Cipher)

Acción a otro nivel

La serie no solo amplía su trama, también eleva la espectacularidad de sus escenas de acción. John Koyama, coordinador de stunts y responsable de secuencias en The Boys, se unió a esta temporada para diseñar coreografías aún más ambiciosas. “El objetivo en la temporada 2 fue subir la barra, llevar la acción y la narrativa de las escenas al siguiente nivel”, explica.

El elenco lo confirma. Jaz Sinclair asegura: “Nuestras acrobacias este año son increíbles. Trabajar con Koyama fue un privilegio enorme, y nos obligó a todos a subir de nivel en nuestra rudeza. La serie definitivamente está más elevada gracias a eso”. Derek Luh coincide: “Esta temporada tiene una de las coreografías de stunts más increíbles en las que he participado”.

Incluso Hamish Linklater, que llegó como novato al set, quedó sorprendido por la minuciosidad detrás de cada secuencia: “No se me había ocurrido lo mucho que tarda hacer algo súper violento y rápido”.

Más oscura y conectada con The Boys

La segunda temporada no se limita al drama universitario. El diseño de producción expande el universo con escenarios como Elmira, una prisión opresiva que, en palabras de su creador, debía sentirse “grande y amenazante, como una criatura viva”.

La música también refuerza esta atmósfera. Los compositores Christopher Lennertz y Matt Bowen explican que trabajaron en un tono más oscuro y experimental, pensado para enlazar con la quinta y última temporada de The Boys. “La corrupción y las traiciones en la universidad nos permitieron ser más violentos y caóticos en lo musical. Además, usamos el score para profundizar en los temas de los personajes y presentar a Cipher y a Thomas Godolkin”.

El estreno

Gen V temporada 2 debutará con tres episodios el 17 de septiembre, y luego continuará con un capítulo semanal hasta el 22 de octubre, cuando se emita el final de temporada.

Con un reparto que incluye a Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann y la incorporación de Hamish Linklater, la serie vuelve a apostar por un cóctel de sátira social, humor negro y violencia explícita.

Linklater resume la esencia de su villano con una reflexión que anticipa el tono de la temporada: “Para interpretar a un villano lo esencial es creer en la misión. Necesitas un objetivo positivo, incluso si para todos los demás resulta malvado”.

El tablero está listo. En Godolkin University, los jóvenes héroes tendrán que decidir si están dispuestos a convertirse en los salvadores que el mundo necesita… o en las armas que Vought quiere moldear.