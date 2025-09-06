La película ‘En el camino’, sobre un romance homosexual en el mundo de los camioneros obra del director mexicano David Pablos, ganó este sábado el premio a mejor película de la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias.

El realizador agradeció a su equipo por su “pasión” e “implicación” en el proyecto al recoger el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano.

“Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas”, reconoció el cineasta.

Junto a él, una de las productoras del filme, Inna Payan, que agradeció el trabajo de todos los coproductores, entre los que citó a Diego Luna. Y cerró sus palabras con el grito: “Viva el cine y viva Palestina”.

En la víspera, la película de Pablos había sido distinguida con el ‘Queer Lion’, un galardón colateral de la Mostra que premia a las mejores obras de temática homosexual.

‘En el camino’ es una historia de amor entre Veneno (Víctor Prieto), un joven vagabundo que se prostituye en las peligrosas carreteras del norte mexicano, y el duro camionero Muñeco (Osvaldo Sánchez) y los intentos de ambos por evitar un trágico final.

El encuentro entre ambos dará origen a una intimidad inesperada en medio de un mundo de testosterona y a un viaje común en el que emergerán las sombras del pasado, poniendo sus vidas en peligro.

Pablos recrea un idilio homosexual donde menos cabría esperarlo, en los bares o ‘cachimbas’ y en las carreteras del México norteño, planteando escenas de sexo explícito y desnudez.

Ecuador presente

La cinta ‘Hiedra’, de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, fue distinguida este sábado con el premio al Mejor Guión en la 82 edición del Festival de Venecia, según anunció el jurado.

“Que viva el cine el cine latinoamericano, Palestina libre”, reivindicó la realizadora al recoger el galardón en el Palacio del Cine veneciano.

Asimismo agradeció el premio al jurado porque, dijo, “da valor” a su película y “significa mucho para el cine” de Ecuador, donde “hacer cine solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos”, alegó.

ETTORE FERRARI/EFE La directora ecuatoriana Ana Cristina Barragan es premiada por 'Hiedra'. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

‘Hiedra’ es la historia de Azucena (Simone Bucio), una treintañera que cada día pasa horas observando a los muchachos de un orfanato, especialmente a uno de ellos, Julio (Francis Eddú Llumiquinga), sin rumbo en la vida.

Sus mundos parecen distantes, cada uno en una clase social diferente, pero sus heridas acabarán acercándolos a un descubrimiento recíproco, sobre una ruta íntima que culminará a los pies de un volcán de la capital ecuatoriana.

Esta película, una producción entre Ecuador, México, Francia y España, cierra la trilogía que Ana Cristina Barragán ha dedicado a historias atravesadas por un tema familiar, completada por ‘Alba’ (2016) y ‘La piel pulpo’ (2022).