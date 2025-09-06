Con gran éxito se desarrolló por primera vez la Rueda de Negocios del Carnaval de Barranquilla, un espacio innovador que conecta el talento empresarial local con las oportunidades de la fiesta más grande de Colombia.

En la jornada participaron 220 empresarios inscritos como oferentes, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus portafolios y establecer relaciones comerciales con el equipo de Carnaval de Barranquilla, entidad compradora de esta primera edición. En total, se atendieron 147 citas de negocio, que permiten a las empresas locales ingresar como proveedores oficiales de la organización del Carnaval.

Aunque en esta oportunidad no se estimaron montos de negocio, el mayor logro de la rueda es que los empresarios que participaron ya cuentan con la posibilidad de convertirse en parte de la cadena de valor del Carnaval, consolidando una plataforma que genera empleo, impulsa la cultura y dinamiza la economía de la Ciudad.

“La rueda de negocios con Carnaval de Barranquilla es una gran apuesta de la Cámara para fortalecer las cadenas de valor locales. Destacamos la realización de 147 citas efectivas entre empresas proveedoras y Carnaval, que sin duda se traducirán en nuevas oportunidades de negocio, crecimiento empresarial y desarrollo económico para la ciudad y el departamento”, enfatizó Manuel Fernández Ariza, presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Barranquilla.

Cortesía Carnaval S.A.S. Primera rueda de Negocio de Carnaval

Por su parte, Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, señaló que esta primera Rueda de Negocios fue un gran paso para la organización que marca un hito en la manera como integramos la fiesta con el sector productivo.

“Estamos convencidos de que al fortalecer a nuestros empresarios locales, prestadores de servicios y emprendedores, fortalecemos también al Carnaval como motor cultural y económico de la ciudad”, expresó.

La Cámara de Comercio de Barranquilla y Carnaval de Barranquilla ratifican su compromiso de fortalecer el tejido empresarial a través de este tipo de escenarios, que integran tradición y desarrollo económico, abriendo puertas a nuevas oportunidades de crecimiento para los empresarios del Atlántico.