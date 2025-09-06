Sin alcanzar a describir con palabras la felicidad que ha llenado su vida desde el pasado 12 de agosto cuando fue presentada como reina del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado Esquiaqui da vueltas con sus polleras como si fuese una niña chiquita recibiendo sus juguetes nuevos en Navidad, pues sabe que con tan solo 18 años empezó a ser la protagonista de uno de sus más grandes sueños.

Asomándose por los remodelados callejones de El Prado, exactamente en la calle 66 con carrera 59, su sonrisa lo decía todo. Un llamativo vestido fucsia lleno de flores de colores iluminaba su piel, mientras se preparaba para atender a este medio, afirmando que nunca imaginó aparecer en un periódico con una noticia de esta índole.

Aterrizando a la realidad y siendo consciente de que es la nueva embajadora del Carnaval del Bordillo, empezó a mostrar ese desparpajo y orgullo de hacer parte de una cultura que la enseñó a amar las cosas simples de la vida. “Soy muy joven y eso me encanta porque puedo ser inspiración para otras mujeres de mi edad. Estudio comunicación social y periodismo en la Universidad del Norte. Me encanta salir con mis amigos, me siento orgullosa de ser 100 % barranquillera. Tengo un amor grande por mis tradiciones, raíces y todo lo que identifica a nuestra comunidad”.

La nueva soberana del Carnaval de la 44 sabe que su juventud no es una desventaja, sino una oportunidad. “Tengo varios retos porque el Carnaval de la 44 ha ido subiendo su nivel. Pero uno de mis retos más importantes es llevar el carnaval a cada uno de los jóvenes. Soy una reina un poco joven para lo que ha venido siendo el carnaval, pero mi reto más grande es que todos los jóvenes conozcan nuestra historia, nuestras raíces, la identidad cultural que tenemos y todo esto que viene de esta fiesta hermosa que amo con todo mi corazón”.

Y en ese propósito ya comenzó a abrir caminos. El mes pasado estuvo en Yopal, donde vivió su primera experiencia como reina en una carroza en el marco del Festival de Colonias.

“Fue un evento espectacular. Era la primera vez montada en una carroza y en un desfile. Me quedo con el corazón lleno de alegría y de mucho amor. El recibimiento de su gente fue hermoso, la calidez, la cultura que tienen es espectacular. Quedé enamorada de sus raíces, de sus paisajes y de su naturaleza. Me encantaría poder volver”.

A enamorar al mundo

Esta joven enamorada de la cumbia y el mapalé vive días completamente distintos en su rutina. Tuvo que suspender su carrera, en la que cursa tercer semestre porque desea dedicar todo su tiempo a engrandecer la cultura de la ciudad.

Cumpliendo esa premisa, lleva la bandera “El Bordillo traspasa fronteras”, una iniciativa que pretende sumar conocimientos y experiencias para el Carnaval de Barranquilla y, al mismo tiempo, visibilizar las manifestaciones folclóricas colombianas.

La primera parada fue en la emblemática escuela de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, en Río de Janeiro, donde Sharon fue recibida con entusiasmo y calidez por parte de los miembros de la comunidad, con quienes se logró un intercambio cultural que incluyó una charla sobre las similitudes y diferencias entre el carnaval brasileño y colombiano.

“Fue una experiencia increíble. Creamos una alianza que será significativa para nuestro carnaval porque conmigo el bordillo traspasará fronteras”.