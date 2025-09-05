Shakira está imparable con su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que ha recorridos diferentes países de América dejando atónitos, como mejor lo sabe hacer, a su fanaticada que se cuenta por millones en todo el mundo.

Y en cada una de sus presentaciones siempre deja alguna sorpresa, como la hecha en su concierto el Querétaro, México, el pasado jueves 4 de septiembre cuando visiblemente conmovida no pudo cantar de manera continua una de sus canciones.

Sáshenka Gutiérrez/EFE

La barranquilllera interpretaba ‘última’, uno de los temas incluidos en el álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, en el Estadio La Corregidora frente a miles de fanáticos y cuando una de las líneas finales su voz se quebró y no pudo continuar, intentó recuperarse pero le fue imposible seguir.

“Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama, pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente, seguramente…” entonaba la artista y señaló con su micrófono al público para que siguieran cantando. Pasaron algunos segundos intentándose recuperar y retomó haciendo algunas pausas.

No me esperaba ver a @Shakira llorar 😭😭😭 me movió mucho 😢😢 pero que hermoso que todo el estadio la apoyamos con gritos de ánimo! Te queremos muchísimo Shak! pic.twitter.com/Ivk1CBSutN — Daniel (@DaanyRazo) September 4, 2025

En múltiples ocasiones se ha relacionado esta canción con Gerard Piqué, su expareja, pues el tema musical hace referencia a una ruptura amorosa y de la decisión de ponerle fin a la relación pese a los esfuerzos por recomponerla.

Camilo y Shakira, la cuota colombiana en el Global Citizen

El músico Camilo se unirá a su compatriota Shakira en el festival Global Citizen de Nueva York este mes, según anunció este jueves la organización en un comunicado, convirtiéndose así en la cuota colombiana en el renombrado evento musical.

El evento, que se celebrará en Central Park el 27 de septiembre -en paralelo a la semana de alto nivel de Naciones Unidas-, también contará con las actuaciones de Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist, y además volverá a tener al actor Hugh Jackman, embajador de Global Citizen, como anfitrión del evento.

La organización anunció hoy que el presentador Bill Nye, el cantante Adam Lambert, la actriz Danai Gurira y la youtuber Liza Koshy serán los coanfitriones del Festival Global Citizen 2025.

También se subirán al escenario de Central Park la actriz Kristen Bell y la gimnasta Laurie Hernández, entre otras personalidades.

Las entradas para este peculiar festival son gratuitas y se pueden obtener participando en distintas actividades, como limpiar una playa de Brooklyn el 19 de septiembre.

Este año el festival tiene como uno de sus objetivos proporcionar acceso a la energía a un millón de personas en África.

Y es que la organización, junto con la Comisión Europea, está invirtiendo en dos grandes proyectos de infraestructura valorados en más de 500 millones de dólares y cuya meta es llevar energía limpia y fiable al continente.

El Global Citizen de Nueva York también se enfocará en garantizar que 30.000 niños de todo el mundo puedan acceder a una educación de calidad y al fútbol, un compromiso en colaboración con la FIFA.