Aunque muchas personas asocian las correas únicamente con los perros, la legislación colombiana establece que los dueños de gatos también deben cumplir esta norma en determinados espacios públicos.

Alias El Mosco, señalado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, había sido denunciado por la Alcaldía de Petro en Bogotá, según el mandatario

Colombia Mayor inicia el octavo ciclo de pagos: ¿Cómo reclamar el subsidio en el Banco Agrario?

Cuestionan al presidente Petro por presentar cifras imprecisas durante su alocución: “Infórmese antes de señalar sin fundamento”

De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 1801 de 2016, que regula la convivencia ciudadana, los gatos deben transportarse en maletines especiales o con collares adecuados cuando estén en zonas comunes, vías públicas, lugares de acceso abierto y transporte público autorizado.

El objetivo de la norma es prevenir incidentes en los que las mascotas puedan causar “daños a terceros”.

Pexels El objetivo de la norma es prevenir incidentes en los que las mascotas puedan causar “daños a terceros”.

¿Cuánto es la multa si no cumple la norma?

En caso de incumplimiento, los propietarios se exponen a sanciones económicas. Para 2025, la multa puede alcanzar hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a $189.800.