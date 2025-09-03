El presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles en sus redes sociales que alias El Mosco, líder de la organización que habría asesinado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, había sido denunciado por la Bogotá Humana que promovió durante su alcaldía en la capital del país.

“Alias El Mosco, jefe del narcotráfico en el Bronx fue denunciado por mi gobierno en la Bogotá Humana. La olla en el barrio del joven asesino del senador Miguel Uribe estaba ligada a alias El Mosco. Lamento que la justicia ecuatoriana no lo haya entregado a Colombia”, ‘trinó’ Petro.

Alias " El Mosco" jefe del narcotráfico en el Bronx fue denunciado por mi gobierno en la "Bogotá Humana"



La olla en el barrio del joven asesino del senador Miguel Uribe, estaba ligada a alias " el mosco"



Lamento que la justicia ecuatoriana no lo haya entregado a Colombia.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

A renglón seguido dijo el mandatario que el magnicidio pudo estar ligado a la gestión de Uribe Turbay como secretario de Gobierno de Bogotá durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

“Surgen dos hipótesis: o alias El Mosco se vengó del secretario de Gobierno que aplastó el Bronx, con dispersión de ollas en toda la ciudad, o a alias El Mosco le pagaron una gran cantidad de dinero por asesinar al senador Miguel Uribe. O ambas cosas. Dentro de la gran mafia del centro del país está la explicación. Tratan de ocultar verdades con la hipótesis del atentado político”, agregó el jefe de Estado.

Esto luego de que el pasado martes, durante la imputación de Harold Barragán, el séptimo capturado por el magnicidio, la Fiscalía General de la Nación afirmara que que el crimen fue planeado y ejecutado por la organización criminal Plata o Plomo.

De acuerdo con el ente acusador, la organización criminal mencionada “está compuesta por varios actores y su líder máximo es conocido como alias Mosco”.

“Por debajo de él (El Mosco) se encuentran varias personas como alias El Viejo, Elder Arteaga (alias El Costeño), Harold Ovalle, William Fernando González, El Caleño, Katherine Martínez (alias Gabriela) y otras personas aún pendientes por identificar”, explicó la fiscal delegada.

Renglón seguido, la togada reveló que el “centro de operaciones era la ciudad de Bogotá y con injerencia en varias ciudades del territorio colombiano”.

Además, aseguró que a través de un grupo de WhatsApp, que llevaba el mismo nombre, se coordinó el atentado contra el senador.

“La organización tiene como finalidad la consumación de delitos como el concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, el uso de menores para la comisión de delitos y el homicidio selectivo, este último en la modalidad de sicariato”, explicó.

Posteriormente, agregó que: “Cada uno de los integrantes de esta estructura cumple un rol determinado dentro de ella, respondiendo igualmente a otros integrantes conocidos como ‘firmas’, que tiene un nivel superior y a quien deben rendir cuentas de sus actividades delictivas y rentas ilícitas”.