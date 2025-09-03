La Contraloría informó este miércoles en un comunicado que culminó auditorías de cumplimiento del primer semestre de 2025 a los Planes Departamentales de Agua (PDA) de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre, donde se detectaron 14 hallazgos fiscales por más de $14.290 millones en el 2025.

Lea también: Polémica frase de Petro en defensa de la reforma tributaria: “El pobre no usa casi gasolina”

Esto, advierte, evidencia que persisten problemas estructurales en la planeación, contratación y ejecución de estos proyectos en todo el país.

Desde el año 2020 hasta la presente vigencia se registra un total de hallazgos fiscales superiores a los $259.460 millones, agregó la entidad.

Lea también: CTI asume investigación por crimen de presunto miembro del Clan del Golfo en Galapa

“Aunque los Planes Departamentales de Agua (PDA) nacieron como una estrategia del Estado que pretendía cerrar brechas de acceso al agua potable y saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables, la evidencia revela que no se ha alcanzado el objetivo de lograr un acceso equitativo y sostenible. Hoy la cobertura de acueducto urbano en Colombia supera el 92%, mientras que en áreas rurales apenas llega al 43.38 %, dejando a más de 10 millones de colombianos sin un servicio formal, confiable y seguro. El panorama del alcantarillado es aún más crítico; en el sector rural la cobertura no alcanza ni el 16 %, con una brecha urbano-rural cercana a 70 puntos porcentuales”, se lee.

También halló el organismo de control fiscal una fuerte desigualdad en la distribución de proyectos en el país: Mientras en Cundinamarca se reportan más de 1.500, en departamentos como Vichada, Risaralda o Putumayo informaron menos de 20. Además, de los 5.281 proyectos reportados, se evidenció que 389 están suspendidos, 29 en litigio jurídico y 8 incumplidos, lo que refleja problemas serios de planeación, ejecución y control.

Lea también: “¿Por qué demoraron tanto en activar el protocolo de seguridad?”: Luis Condia, padre del grumete fallecido

“En Bolívar, se identificó un hallazgo por $1.433 millones en la ampliación del sistema de alcantarillado de San Cristóbal, aunque formalmente recibido y liquidado, el sistema no opera por fallas estructurales y técnicas, configurando un detrimento patrimonial”, indica el reporte.

Y en Sucre hubo hallazgos fiscales por más de $364 millones.