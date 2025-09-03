Durante la alocución de la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro nuevamente defendió la polémica ley de financiamiento o también denominada reforma tributaria, radicada en el Congreso por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el lunes 1 de septiembre.

El mandatario negó que los impuestos contemplados en el proyecto afecten el bolsillo de la clase trabajadora, asegurando que las medidas van dirigidas a aquellos que “se llevan la plata a paraísos fiscales, no al pobre trabajador”.

“La secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero y eso no puede ser así, por eso la reforma tributaria que pueden decir que ni la aprueban y meterán a Colombia en el abismo, pues no lo hacen porque no quieren ponerle impuestos a los ricos”, sostuvo Petro.

Juan Diego Cano Presidente Gustavo Petro durante alocución.

Seguidamente, el jefe de Estado señaló que el impuesto a la gasolina tampoco golpeará a los “pobres” porque estos “no usan casi” dicho combustible.

“Cuando decimos que impuestos a los vehículos de alto cilindraje le ponemos impuestos a la gasolina, pero el pobre no usa casi gasolina, el que más usa es el de las cuatro puertas, le ponemos impuestos a la renta de la banca porque la utilidad de los banqueros es el producto del trabajo de los demás colombianos”, agregó.

El pobre no usa casi la gasolina… porque el pobre no se transporta; no come alimentos que se transportan en camiones, y vive sentado en su casa esperando la próxima alocución presidencial para que le mientan en la cara.



Así de estúpidos nos ve Petropic.twitter.com/awtrvECMqB — Ani Abello (@ANIABELLO_R) September 3, 2025

Arremetió contra la prensa

El presidente Gustavo Petro también se despachó contra la prensa durante su alocución, calificando a los medios de comunicación de “mentirosos”.

Cuando estaba mostrando las gráficas de los “avances históricos en educación”, destacando el “aumento general en todas las competencias de las Pruebas Saber”, Petro arremetió contra los periodistas.

“Este es otro éxito, ¿de dónde sacó la prensa tradicional que vamos mal? Mentirosos", aseveró el mandatario.

“Me toca salir por televisión cada rato a quitarles sus mentiras y entre más mentiras digan, más salgo por televisión, y cuando tengan razón, pues lo digo. Quiero que la sociedad colombiana progrese tal como lo prometimos en la campaña electoral”, agregó.