Investigadores del CTI de la Fiscalía Seccional Atlántico asumieron la investigación por el asesinato de Juan Felipe Quintana Guzmán, conocido con el alias de El Mono, ocurrido en la noche del pasado lunes en el sector de Mundo Feliz, en Galapa.

El crimen ocurrió hacia las 10:44 de la noche en la calle 13 con la carrera 38, donde la víctima departía con varios amigos frente a una vivienda. De acuerdo con testigos, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar y el parrillero descendió, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Quintana Guzmán.

Gravemente herido, el individuo intentó ingresar a la vivienda, donde el sicario también accionó el arma contra otra persona conocida como El Pepo. Sin embargo, al quedarse sin munición, el atacante huyó junto a su cómplice en la motocicleta de color negro.

El occiso presentaba ocho impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellos en el tórax, cuello, pierna y espalda. En el lugar de los hechos las autoridades hallaron dos vainillas de calibre 9 mm.

Versiones de la comunidad señalan que la vivienda donde ocurrió el ataque era utilizada como expendio de drogas vinculado a la estructura criminal ‘Los Pepes’. Asimismo, fuentes de inteligencia indicaron que la víctima presuntamente se desempeñaba como jefe de zona en Baranoa del Clan del Golfo, lo que abre la hipótesis de una disputa interna dentro de esa organización.

Vecinos del sector manifestaron no conocer al hoy occiso.