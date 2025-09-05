Si usted está en busca de trabajo, alístese porque la compañía multinacional Nestlé realizará una Feria Laboral Virtual en la que ofrece oportunidades en más de 9.000 vacantes. La convocatoria estará abierta desde este viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre.

En esta feria virtual participarán 41 empresas con presencia en Colombia como: Bancolombia, Ecopetrol, Davivienda, Postobón y Grupo Bolívar. Los interesados podrán postularse en diferentes cargos en marketing y servicios, ventas, Producción y manipulación de alimentos, administración, y logística.

La actividad, que se realizará en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que tendrá como anfitrión a Colombia, también se abrirá 11.000 oportunidades de empleo para beneficiarios en Chile, Perú y México.

La feria contará con el apoyo de expertos de LinkedIn, quienes dictarán charlas en gratuitas con recomendaciones prácticas para mejorar el perfil profesional.

“Superar la barrera del primer empleo es un propósito que compartimos a nivel regional, no solo con los aliados del sector privado y público que participan activamente en esta iniciativa, sino con los protagonistas: los jóvenes de la región. Estamos seguros de que este tipo de iniciativas tienen el potencial no solo de transformar vidas, sino comunidades, para hacer de Colombia un país aún más competitivo, de la mano de nuestros talentos más jóvenes”, dijo Felipe González, presidente de Nestlé Colombia.

Se espera contar con la participación de más de 3.000 personas y la inscripción es gratuita.

¿Cómo inscribirse a la Feria Laboral Virtual de Nestlé?

Si está interesado en participar de la feria de empleo, la cual es totalmente virtual y gratuita, solo debe registrase en la página www.creadoresdelcambionestle.com , y allí crear un usuario.

