La defensa del fiscal Mario Burgos interpuso un incidente de desacato pidiendo el arresto del presidente Gustavo Petro por incumplir el fallo de tutela proferido por el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá que le ordenó retractarse de señalamientos falsos hechos contra el investigador.

El recurso fue presentado este viernes por no cumplir con lo dispuesto en el fallo de tutela emitido el pasado 29 de agosto.

Esto debido a que Petro fue notificado en debida forma sobre la decisión de tutela, pero hasta la fecha no ha presentado ningún tipo de pronunciamiento en referencia a la retractación que se le ordenó.

“De acuerdo con el sustrato físico y normativo traído a colación, se hace necesaria su intervención para que se declare el desacato por parte del presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, por el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 29 de agosto de 2025″, se lee.

La solicitud se extiende además a que el mandatario debe ser investigado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por los delitos de prevaricato por omisión y fraude a resolución.

“El suscrito apoderado solicita atentamente al despacho que, ante el arbitrario incumplimiento de la orden emitida por el honorable Poder Judicial se determine la sanción de arresto en contra del presidente de la República”, concluye el incidente.