La investigación que adelantan las autoridades para esclarecer la muerte y las circunstancias de la Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down encontrada sin vida cerca de su colegio en Cajicá, Cundinamarca, tiene nuevos detalles.

Se conoció que ahora se ha ordenado la práctica de pruebas de ADN a todo el personal que labora en el Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá, colegio donde estudiaba la menor de edad.

La intención de las autoridades es determinar si en la escena del crimen estuvo presente un tercero.

La Fiscalía General de la Nación detalló que Medicina Legal adelanta la recolección de muestras biológicas en distintas zonas del cuerpo de la niña, con el fin de establecer si existieron rastros genéticos de otra persona en el lugar hallazgo.

En el colegio también se están recopilando pruebas, mediante un levantamiento detallado del sitio donde fue encontrada Valeria.

Por ahora la hipótesis de la participación de un tercero se mantiene abierta, y los resultados de los análisis biológicos se convierten en una pieza fundamental para avanzar en la investigación.

Hay que recordar que Valeria había desaparecido el 12 de agosto en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, y su cadáver fue hallado el 29 del mismo mes en el río Frío.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del centro educativo, la niña ingresó hacia las 10:30 de la mañana a la zona de arbustos “cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío” y no regresó.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el cuerpo de la menor fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá.

El dictamen de Medicina Legal, conocido el lunes 1 de septiembre, determinó que “la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.