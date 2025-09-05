Un nuevo drama policial llega a la pantalla chica. Este domingo estrena ‘Código 100′, un drama criminal de doce episodios creado por Bobby Moresco, ganador del Premio Óscar por Crash.

Lea Jessica Chastain homenajeada por Al Pacino al recibir su estrella en el Paseo de la Fama

La producción sueco-alemana se sumerge en un relato oscuro y atrapante que une a Nueva York y Estocolmo a través de una serie de asesinatos tan misteriosos como brutales y puede verse en A&E.

La historia se sitúa en 2015, cuando en Nueva York comienzan a aparecer jóvenes rubias y de ojos azules asesinadas y abandonadas en campos de flores, confirmando un inquietante patrón criminal.

Tras meses de investigación sin éxito, el detective Tommy Conley (Dominic Monaghan) obtiene un permiso especial para trasladarse a Suecia, donde nuevos casos parecen unir los destinos de ambas ciudades.

Aquí Netflix revela el primer avance de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

En Estocolmo, Conley es asignado a Mikael Eklund (Michael Nyqvist), un oficial veterano que se aferra a los protocolos y que está a punto de retirarse. Lo que comienza como una relación marcada por el desprecio mutuo se convierte en una alianza inevitable cuando descubren que las muertes en ambos países están vinculadas. Sin embargo, a medida que la investigación se intensifica, también lo hacen los roces entre sus personalidades opuestas y los fantasmas de su pasado.

Conley carga con la culpa por la trágica muerte de su novia Maggie durante un operativo fallido en Nueva York, mientras que Eklund intenta recomponer la relación con su hija Hanna. La investigación no solo los enfrenta a imitadores, redes criminales y a la enigmática figura de “L.H.”, sino también a sus propios límites emocionales.

El equipo de investigación, integrado por Phille (Kristoffer Berglund), Göran (Peter Eggers) y Ebba Larsson (Cecilia Häll), se adentra en un complejo entramado de pistas, traiciones y persecuciones que combinan el suspenso psicológico con la acción policial.

Además ‘Sendero Azul’: una fábula amazónica sobre la vejez, la libertad y el derecho a soñar

El reparto se completa con Cecilia Häll, Charlotta Jonsson, Danilo Bejarano, Hedda Stiernstedt, Martin Wallström, Christian Svensson, Aliette Opheim y Magnus Krepper, quienes aportan profundidad y matices a la trama.

Dominic Monaghan es un actor británico reconocido mundialmente por su papel de Merry en la trilogía El Señor de los Anillos y por la serie Lost. Monaghan es protagonista en ‘Código 100’ junto al recordado actor sueco Michael Nyqvist, célebre por protagonizar la saga original de Millennium (Los hombres que no amaban a las mujeres) y por sus roles como villano en Misión Imposible: Protocolo Fantasma y John Wick. Nyqvist, quien falleció en 2017 a los 56 años a raíz de un cáncer de pulmón, dejó en esta producción una de sus últimas grandes interpretaciones.

Bobby Moresco, director de la serie, fue ganador del Premio Oscar a Mejor Guion Original por Crash en el año 2006 y responsable de otros proyectos de alto impacto como Million Dollar Baby, aportando su sello de realismo y tensión dramática a la historia.

También ‘Noviembre’, la cinta colombiana sobre la Toma del Palacio de Justicia, estrenará el 2 de octubre

Esta es una producción internacional realizada entre Suecia y Alemania por Fabrik Entertainment, Strix y Red Arrow Studios. La dirección estuvo a cargo de Jonathan Sjöberg, Bobby Moresco, Lisa James Larsson y Andreas Öhman. La serie de doce episodios será emitida por A&E con dos capítulos estreno consecutivos cada domingo.