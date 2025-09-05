Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Las dos estrellas hollywoodenses estrenarán el próximo 6 de noviembre la película ‘Mátame, amor’, que este viernes presentó su primer adelanto.

La cinta, distribuida por MUBI y Cineplex, es la más reciente película de la aclamada guionista y directora Lynne Ramsay (Nunca estuviste realmente aquí, Morvern Callar, Tenemos que hablar de Kevin).

El filme llegará a las salas de cine en Colombia el próximo 6 de noviembre de 2025, tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes a comienzos de este año.

Una joven y esperanzada pareja (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé en un entorno aislado. Sin embargo, a medida que comienza a desmoronarse, no es por debilidad, sino a través de la imaginación, la fortaleza y una deslumbrante vitalidad indomable que logra redescubrirse.

Ambientada en la América rural, la película es el retrato de una mujer consumida por el amor y la locura. Protagonizan Jennifer Lawrence (SilverLinings Playbook, American Hustle), Robert Pattinson (Mickey 17, TheBatman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear, 48 Hours, The Prince of Tides) y Sissy Spacek (Carrie, Coal Miner’s Daughter, In the Bedroom).

Cortesía MUBI

“Explorar los pequeños dramas, traumas y resistencias cargados en lo cotidiano. Lo inesperado. La pérdida de uno mismo. La parálisis. Encontré todo eso en Grace. Y cómo Jackson la ama a pesar de su incapacidad de comprenderla por completo”, destacó la cineasta.

La obra previa de Lynne Ramsay incluye: Ratcatcher (1999), seleccionado en Cannes Un Certain Regard, ganadora del BAFTA a Promesa Más Destacada; Morvern Callar (2002), protagonizada por Samantha Morton, multipremiada en Cannes, nominada al BIFA a Mejor Dirección y Mejor Guion.

Además la obra We Need to Talk About Kevin (2011) con Tilda Swinton, nominada a la Palma de Oro en Cannes 2011, ganadora del BIFA a Mejor Dirección y nominada al BAFTA a Mejor Dirección; Swimmer (2012), ganadora del BAFTA a Mejor Cortometraje; You Were Never Really Here (2017) con Joaquin Phoenix, ganadora en Cannes 2017 a Mejor Guion y Mejor Actor, nominada al BAFTAa Mejor Película Británica; Brigitte (2019), parte de la serie Women’s Tales de Miu Miu en el Festival de Venecia 2019.