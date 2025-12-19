J Balvin reveló recientemente que estuvo cerca de sufrir una grave complicación de salud durante el extenso show que ofreció en Medellín el pasado 29 de noviembre de 2025, donde permaneció más de siete horas sobre el escenario.

La confesión se dio durante una conversación con el ‘streamer’ español Ibai Llanos, quien visitó al cantante en su casa ubicada en las montañas de Antioquia. En medio de un ambiente relajado, frente a una fogata, Ibai felicitó al paisa por el concierto que contó con invitados internacionales como 50 Cent, Ryan Castro y Maluma.

Ibai Llanos J Balvin y el ‘streamer’ español Ibai Llanos

Fue allí donde José Álvaro Osorio, nombre real del cantante, explicó que su intención era ofrecer un espectáculo irrepetible para su ciudad, aunque el esfuerzo físico al que se sometió tuvo consecuencias inesperadas.

Según relató Balvin, durante una parte del concierto comenzó a sentirse mal mientras seguía cantando. Describió episodios de mareo, visión borrosa y una sensación de congelamiento en el cuerpo, señales que alertaron a su equipo de trabajo a través del intercomunicador que usa durante los shows.

Ibai Llanos Concierto de J Balvin en Medellín

El momento más crítico ocurrió cuando bajó del escenario y fue evaluado por el médico del equipo. Allí recibió una advertencia que sus pulsaciones alcanzaban niveles peligrosos, cercanos a un infarto. A pesar del susto, el artista decidió continuar con el concierto.

Asimismo, dijo que su madre, visiblemente angustiada, le pidió que detuviera el espectáculo para cuidar su vida. Balvin confesó que, en medio del temor y el desgaste, intentó recuperarse consumiendo helados para obtener energía rápida, aunque reconoció que los efectos fueron inestables y que aún no logra superar del todo lo vivido esa noche.

Tras lo ocurrido en Medellín, el reguetonero tomó medidas para no repetir la experiencia. Para su presentación en Bogotá, en el estadio El Campín, se preparó con mayor antelación, contó con un equipo médico permanente y viajó varios días antes para adaptarse a la altura de la capital, que representa un mayor desafío físico.