Un derroche de talento, energía y originalidad se vivió durante la primera noche del Festival Vallenato Nuevas Promesas, realizado en el Parque de La Leyenda Vallenata. Una oportunidad que les brinda el Gobierno del Cesar a las agrupaciones musicales emergentes, para que puedan consolidarse en la industria musical vallenata.

“Hoy inauguramos el Festival Vallenato Nuevas Promesas, en su primera edición, un evento que nace como una apuesta cultural y turística del Gobierno del Cesar, pensado para darle trascendencia a nuestro patrimonio musical y, sobre todo, para abrirle las puertas a las nuevas generaciones de artistas vallenatos que sueñan, no solamente con hacerse escuchar estas dos noches de certamen, sino crecer aún más y ocupar un sitial de honor en la historia de nuestra música vallenata”, dijo el secretario de Cultura, Manuel Rangel, dando apertura al evento.

Durante el primer día de competiciones del Festival hicieron su presentación Jorge Luis Arrieta Gómez, Andrea del Carmen Barro Acuña, Beto Celis, Eduar Andrés Cuello Díaz, Jorge Antonio Oñate Dangond, Che Carrillo, Agrupación The Mestre´s, Armando Enrique Ruíz Robles, Mario Manjarrez, Aristides Cubides, Alejandro Vergara y María Andrea Rozo Fernández, quien fue la encargada de cerrar las participaciones.

El Festival Vallenato Nuevas Promesaa es una plataforma de oportunidades. Un escenario, en el que el talento de tantos jóvenes podrá seguir mostrándose y proyectarse, no solo en el Cesar, sino en toda Colombia, el país que hoy respira vallenato en cada uno de sus rincones.

“Quiero decirles a todos los participantes y a aquellos que en esta oportunidad no pudieron estar en este encuentro de fantásticos artistas, que el Gobierno del Cesar cree en ustedes, muchachos y muchachas, que hoy, con gracia y entrega, vienen a demostrarnos su amor por el vallenato”, detalló el secretario Manuel Rangel.

El público también acompañó, con sus aplausos, la actuación de los participantes: “estos espacios son excelentes. Son oportunidades maravillosas. Los muchachos que se han presentando tienen bastante talento”, dijo Dionisio Barraza.

Sandra Londoño estuvo con su familia muy atenta a las presentaciones: “Escuchándolos nos hemos dado cuenta que lo que tienen es talento. Muy buena la idea de darles esta oportunidad aquí en el templo del vallenato, el Parque de La Leyenda Vallenata”.

Andrea Barro es una joven psicóloga, oriunda de La Jagua del Pilar, en el sur de La Guajira. Ella decidió retomar sus sueños de ser cantante y es una de las cuotas femeninas en el concurso: “Sinceramente muy alegre. Primeramente, agradecida con Dios y segundo, agradecida con la Gobernación del Cesar. Ojalá y sigan haciendo este tipo de eventos, seguir dándonos la oportunidad de poder mostrarnos ante este hermoso Parque de la Leyenda”.

El cantante Andru Cuello, una vez bajó de la tarima al terminar su presentación dijo: “Muy agradecido con la Gobernación del Cesar por esta oportunidad de mostrar nuestro talento. Yo creo que sí podemos llegar a la final”.

Por su parte, Jorge Antonio Oñate, contó que: “La experiencia fue espectacular. Estaba muy nervioso al inicio, pero ya cuando nos dieron el arranque, es de las mejores sensaciones que he tenido cantar en el Parque de La Leyenda. Una bonita oportunidad”.

El Gobierno del Cesar, a través de estos eventos, tiene el propósito de crear escenarios en los que reine la igualdad de oportunidades para cantantes, acordeoneros, compositores, músicos y agrupaciones emergentes del Cesar y del país.

El cierre de la jornada del viernes estuvo a cargo de Elder Dayán Díaz y Mono Zabaleta, quienes con su música y su estilo alegre no solo pusieron a bailar a los asistentes, también brindaron respaldo a las Nuevas Promesas de la Música Vallenata.

Metodología del Concurso

El cuerpo de jurados está conformado por el investigador musical y compositor Julio Oñate Martínez; el rey vallenato Alberto ‘Beto’ Villa; el productor musical y compositor Gaby Arregocés; el acordeonero José Fernando ‘Morre’ Romero; la cantante y directora del Encuentro Vallenato Femenino Sandra Arregocés; y el público que participa en la evaluación, a través de un código QR que se habilita durante la presentación de cada concursante.

El jurado calificó identidad y coherencia vallenata, el respeto por el vallenato tradicional. Un rol claro del acordeón como eje musical. El ensamble y calidad musical del grupo, la afinación y sincronía entre los músicos. Los arreglos bien estructurados. La propuesta artística innovadora y la puesta en escena, la presencia escénica del grupo. El uso pertinente de recursos visuales y técnicos. La cohesión entre tradición y propuesta moderna. La proyección artística. El manejo del escenario y la capacidad de generar recordación y emoción.

El rey vallenato 1988, Alberto ‘Beto’ Villa, expresó que: “este es un evento de suma importancia. Promover los nuevos valores, trabajar con Nuevas Promesas es tan esencial en el género vallenato, porque motiva a todos aquellos jóvenes que en su corazón tienen sueños y tienen nuestro folclor impregnado. Lo más importantes para alguien que está comenzando es ser estimulado con concursos como estos”.

Cada participante tuvo un espacio de 10 minutos, en tarima, donde interpretó dos canciones. Los participantes tienen la oportunidad de hacer una presentación durante el Festival Vallenato Nuevas Promesas.

